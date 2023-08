Kortrijkse punktrots Definitivos schieten Alcatraz op gang: “We mogen fier zijn op die mannen”

OUDSTE BELGEN. Ma­rie-Loui­se (100) was 10 jaar geleden bijna dood: “Hoofd ingeslagen met kandelaar, maar ma vocht keihard terug”

Wat was vroeger beter? Welk advies heeft de jeugd nodig? Wat is het geheim om zo oud te worden? We vragen het elke week in onze reeks ‘De Oudste Belgen’. In deze aflevering bezoeken we Marie-Louise Ledoux in Kortrijk. Bijna stopte haar leven begin 2013, nadat Marie-Louise — toen 89 — overvallen werd in haar appartement. “Het noodlot sloeg meermaals toe, maar ma vond áltijd de kracht om er weer bovenop te komen”, zeggen kinderen Percy (76) en Catherine (68).