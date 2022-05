Kortrijkse punktrots Definitivos brengt eerste EP in vele jaren uit: “We doen dit voor het geld en volledig tegen ons gedacht”

KortrijkSpektakel op de Leie zaterdag. Om hun laatste EP voor te stellen, liet de Kortrijkse punkband Definitivos zich met een boot aanmeren aan de verlaagde Leieboorden, terwijl de muziek luid door de boxen knalde. “Na al die jaren spelen we opnieuw in de originele bezetting, samen zijn we 254 jaar oud. Astemblieft !”

In 1977 zorgden de Sex Pistols voor ophef toen ze met het schip Queen Elizabeth de Thames opvoeren en hun hit ‘God save the Queen’ speelden. Daarmee staken ze de draak met de optocht die de koningin op de rivier zou houden. Toen de Pistols aanmeerden, werden ze door de politie gearresteerd. Die ‘eer’ vielen de Definitivos zaterdag niet te beurt toen ze aan de verlaagde Leieboorden aanlegden voor de voorstelling van hun nieuwe EP met de toepasselijke naam ‘Scars and decay’ (littekens en verval).

“We bestaan sinds 1979 en het was van de jaren 80 geleden dat we nog muziek op plaat zetten”, zegt bassist Frank Frans Holvoet. “We zijn allen al wat ouder en beseffen dat onze tijd niet oneindig is. Stoppen doen we dus niet, hoewel iedereen dat van ons verwacht. De Definitivos doen echter het omgekeerde van wat ze niet moeten doen.”

Liefde

“Het was Frans die op de proppen kwam met een aantal nieuwe teksten en wij hebben daar een muzikaal sausje over gegooid”, zegt gitarist Peter Coppens. “We zakten wat meer af naar ons origineel geluid, meer punk, iets agressiever. We blijven maatschappijkritisch, onze nummers gaan nog steeds niet over de liefde. Op de EP staan vier nieuwe nummers en een song die we al in 2020 hadden opgenomen. We doen dit nog altijd in eigen beheer, wat het natuurlijk niet altijd gemakkelijk maakt. Maar bon: we doen het voor het grote geld en volledig tegen ons gedacht.”

Lucien Callewaert, al ettelijke keer bijna dood verklaard, maar nog steeds zanger van Definitivos.

Samen zijn de bandleden 254 jaar. “Geen van ons 4 werkt nog, dus we kunnen nu in plaats van ’s avonds repeteren tijdens de dag”, klinkt het. “Op die manier zitten we al vroeger op café (lacht).” De huidige bandleden kwam 30 jaar lang niet samen en sommigen hadden zelfs geen contact meer met elkaar. “Maar de Definitivos hebben nooit opgehouden te bestaan”, zegt drummer Rik Masselis. “Mensen vroegen ons waarom we nooit meer iets deden samen. Onze single ‘The Modern Dance’ wordt nog altijd gedraaid en verkocht.” De echte aanleiding voor de heropstart was de Facebookoproep ‘We want Lucien back on the stage’. “Van het een kwam het ander en voor we het wisten speelden we opnieuw muziek met z’n vier.”

Broeltorens

De groep heeft nog steeds een eigenaardige relatie met de stad Kortrijk. Op de eerste single stonden de Broeltorens en Lucien en Frans zijn er geboren en getogen. “De stad zit in onze genen, maar we blijven een luis in de pels. Onlangs kwam het boek van Jan Delvaux over de Kortrijkse belpop uit. Daarin vertelt hij al op de eerste pagina een verhaal van ons: toen je in de jaren 80 aan iemand in bijvoorbeeld Mechelen of Antwerpen vroeg naar een Kortrijkse band kreeg je gegarandeerd Definitivos als antwoord. We zijn echter nooit voor vol aanzien, wat natuurlijk ook wel een beetje ons schuld is. Het is ook daarom dat we nu die EP uitbrengen, om aan te tonen dat we er nog steeds staan, na al die jaren.”

In de loop der jaren kende de groep enkele ledenwissels, maar momenteel spelen ze opnieuw in de originele bezetting.

Mensen die op de Leiebrug stonden wisten niet meteen wat ze zagen en vooral niet wat ze hoorden.