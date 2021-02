Kortrijkse politie verijdelt zelfmoordpoging in Finland: “Degelijk ouderwets politiewerk, in combinatie met internationale communicatie”

Heule/KortrijkDe aanzet was een telefoontje uit Heule, de positieve afloop speelde zich bijna 3.000 kilometer verder af, in het Finse stadje Savonlinna. Daar kon, dankzij internationale samenwerking die in gang was gezet door de politiezone Vlas, nipt een jonge vrouw worden gered die een overdosis medicatie had ingenomen.

De feiten speelden zich afgelopen zondag af. ’s Morgens liep toen bij de dispatching van de politiezone Vlas een telefoontje binnen van iemand uit Heule. Die meldde dat hij gebeld was door een vriend uit Engeland die hem wist te vertellen dat een gemeenschappelijke vriendin zichzelf in Finland van het leven wou beroven. “De 27-jarige vrouw in kwestie heeft de Finse nationaliteit, verbleef een tijd in België maar woont nu in haar thuisland, in de stad Savonlinna”, zegt Thomas Detavernier. “De kennis uit Heule en de gemeenschappelijke vriend uit Groot-Brittannië hadden al contact opgenomen met de Finse politie met de vraag om tussen te komen bij de vrouw. Maar blijkbaar leverde dat geen resultaat op. Daarom belde de man uit Heule naar ons.”

Via Europol

Een interventieteam repte zich naar Heule om bij de kennis van de Finse vrouw zoveel mogelijk concrete informatie in te winnen. “Daarop namen we vanuit onze dispatching onmiddellijk contact op met Europol België en werd een waarschuwingsbericht uitgestuurd via SIRENE”, zegt Detaviernier. “Dat is een digitaal platform voor dringende politionele signaleringen, meldingen en interventies in het buitenland. Europol België belde snel de collega’s van Europol Finland, die op hun beurt de lokale politie in Savonlinna vroegen om onmiddellijk langs te gaan bij de vrouw.”

Ouderwets politiewerk

De interventie van de lokale politie kwam niks te vroeg. “De vrouw in kwestie werd net op tijd aangetroffen”, weet Thomas Detavernier. “Ze had veel te zware medicatie ingenomen en moest worden gereanimeerd. De artsen slaagden erin haar toestand te stabiliseren. De vrouw krijgt nu de nodige steun uit haar omgeving, die intussen ook professionele hulp heeft ingeschakeld. Dat werd ons zondag door Europol nog gemeld in een mail.” Dat een menselijk drama kon vermeden worden, is een opsteker. “Onze mensen hebben de situatie direct ernstig ingeschat. Dat degelijk ouderwets politiewerk, in combinatie met internationale communicatie en samenwerking tussen de politiediensten over de landsgrenzen heen, is van grote waarde gebleken.”

Wie denkt aan zelfmoord en nood heeft aan een gesprek, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.