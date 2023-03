Kortrijkse ondernemer onder invloed mag niet meer rijden: “Ik heb het hier gehad en bouw een nieuw leven op in Zuid-Afrika”

Een 44-jarige Kortrijkzaan is door de rechter rijongeschikt verklaard nadat hij door de politie in zijn Porsche Cayenne aan de kant was gezet en bleek dat hij onder invloed was van drank en drugs. Niet voor het eerst overigens, leert zijn strafregister. Dat Ruben V. tot twee keer toe niet kwam opdagen om zich te laten onderzoeken door een geneesheer-expert, werd hem niet in dank afgenomen.