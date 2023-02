Kortrijkse kleermaker VIC opent stekje in Waregemse pub Cottage, om klanten informeel te ontvangen en in het pak te steken

Gekend herenkledingzaak VIC (het vroegere ROLLS, red.) uit Kortrijk heeft een Guest House geopend in de populaire drink & food bar Cottage in Waregem. Beide ‘local heroes’ brengen met deze unieke samenwerking hun klanten nog dichter bij elkaar. “Mijn droom is om elke West-Vlaamse ondernemer minstens één keer te ‘VIC-en’ of in het pak te steken”, zegt zaakvoerder Tom Van Poucke van VIC.

“Zelfs ondernemers die niet van mode houden of nooit een pak dragen. Zoiets kan en durf je enkel als je goed luistert naar wat iemand vertelt en als je je in iemands persoonlijkheid inleeft. Met een vragenlijstje lukt dit niet. In een informele sfeer zoals in VIC’s Guest House wel, waar ik samen met het VIC team in de beste omstandigheden gericht en persoonlijk werk”, vertelt Tom Van Poucke.

“Waregemse en Kortrijkse ondernemers vullen elkaar sterk aan, waardoor onze Zuid-West-Vlaamse bedrijven bekendheid genieten over de hele wereld. Die troef benutten we door het ondernemersnetwerk tussen beide regio’s te versterken.”

Olivier Dhont, Thomas t’jollyn en Lewis Bekaert van Cottage stellen hun pub graag open voor het originele initiatief. “Het is een prima idee. Onze slogan is ‘Where friends meet’. Het netwerken zit in ons bloed. Alles wat daartoe bijdraagt, omarmen we. We hebben sowieso veel gezamenlijke klanten”, zegt Lewis Bekaert.

Quote Als Waregemse en Kortrijkse onderne­mers samen de wereld veroveren, kunnen ze dat beter in stijl doen Olivier Dhont, bar Cottage

“Je zou versteld zijn welke deals en samenwerkingen er in Cottage ontstaan. De informele sfeer zorgt voor een grotere openheid en creativiteit. Cottage groeit stilaan tot ‘the place to be’ voor ondernemende mensen uit. Af en toe eens vernieuwend uitpakken, zoals nu met VIC’s Guest House, zorgt er voor dat we nog meer mensen aanspreken”, vindt Thomas t’jollyn. “En als Waregemse en Kortrijkse ondernemers samen de wereld veroveren, kunnen ze dat beter in stijl doen…”, lacht Olivier Dhont.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Enkele initiatiefnemers, met centraal Tom Van Poucke en ook Lewis Bekaert (links) en Thomas t'jollyn © als

“VIC staat voor ‘Very Individual Clothing’, met kledij die perfect past op het lichaam van onze klanten en naadloos bij hun persoonlijkheid aansluit. Daar zijn we uniek in. In ‘VIC’s Guest House’ creëren we de ideale setting om mensen nog beter te leren kennen. En op de eerste verdieping is er ‘VIC’s Tailor Room’, waardoor we onze service van opmeten en aanpassen dichter bij de Waregemse klanten brengen”, zegt Tom Van Poucke.

Meer info over VIC’s Guest House en een kalender met geplande activiteiten vind je op www.ateliervic.be/guesthouse

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.