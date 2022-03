Kortrijkse gemeenteraad houdt minuut stilte voor slachtoffers oorlog

Kortrijk Kortslui­ting veroor­zaakt brand in tractieon­der­sta­ti­on in Kortrijk

In Kortrijk is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken in een tractieonderstation van spoorwegnetbeheerder Infrabel. De brandweer slaagde erin het vuur tot één cel te beperken. Vijf vroege treinen ondervonden hinder of werden volledig afgeschaft.

11 maart