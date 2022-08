Kortrijkse band SX sluit af met concert op Festival Dranouter: “Het was een warm moment”

SX ontstond in 2009 en is het geesteskind van zangeres Stefanie Callebaut en Benjamin Desmet. In 2009 won de groep de publieksprijs van de West-Vlaamse muziekwedstrijd Westtalent. In 2011 rijfde de band Vibe on Air van Studio Brussel binnen met het nummer Black Video. Debuteren deden ze het jaar daarop met Arche. De West-Vlamingen leverden daarna nog Alphabet (2016) en Eros (2018) af. In februari kondigde SX het afscheid aan.

Sterke muzikanten

“We wilden eigenlijk eindigen met de clubconcerten, maar toen kregen we de vraag van Festival Dranouter om er te spelen”, zegt Benjamin Desmet. “We vonden het wel gepast om op die plek ons afscheid te geven.” Stefanie en Benjamin werkte in het voorjaar nog een tournee af en brachten het akoestische album Unplugged uit. Aan die plaat werkten drummer Tijl Pyrins (SX), gitarist Tom Pintens (Zesde Metaal, Tamino) en Tom Coghe (Goose) mee. Het is ook in die setting dat er werd gespeeld in Dranouter. “Het is fijn om zo’n sterke muzikanten achter ons te hebben op zo’n moment en we zijn blij dat ze erbij waren. Het was trouwens een heel fijn concert. Er was heel wat volk en tussen het publiek veel mensen die we kennen. Echt een warm moment. We zijn al onze fans heel dankbaar, ook degene die er zaterdag niet bij konden zijn.”

Nieuwe initiatieven

SX gaat nu het vriesvak in. “Ik zeg niet dat Stefanie en ik SX nooit meer opnieuw oppikken, we zien dat wel. Nu is het echter tijd voor iets anders. We hebben beiden plannen voor nieuwe muzikale initiatieven, maar het is nog te vroeg om daar nu al iets over te zeggen. In ieder geval stoppen we niet met muziek maken.”

