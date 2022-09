Kortrijks Energiefonds schakelt versnelling hoger: “Tot 7.000 gezinnen getroffen, we verdubbelen jaarbudget naar 600.000 euro en rollen nieuwe acties uit”

KortrijkHet Kortrijks Energiefonds is versterkt, in het licht van de fors stijgende prijzen. De belangrijkste boodschap voor wie problemen heeft om energiefacturen te betalen, dúrf aankloppen bij het fonds. “Schroom om vragen te stellen, is niet nodig. Namen gaan nooit verder dan de dossierbehandelaars. De privacy is verzekerd”, benadrukt schepen Philippe De Coene (Vooruit).

“We zien steeds meer gezinnen die nooit eerder ondersteuning vroegen. Mensen met een beperkt inkomen die vroeger net genoeg verdienden om de eindjes aan elkaar te knopen, maar nu niet meer. Het gaat over bijna alle eenpersoonsgezinnen of gezinnen met één werknemer. Mensen die hard werken, overuren kloppen, vaak ook nog een tweede job aannemen”, zegt schepen van Sociale Zaken Philippe De Coene. “Het gaat in Kortrijk over naar schatting 6.000 tot 7.000 gezinnen, die mogelijk (dringend) hulp nodig hebben.”

Het Kortrijks Energiefonds, eind vorig jaar door de toen al stijgende prijzen opgestart, staat al 800 gezinnen bij, onder meer met financiële tussenkomsten. Het fonds schakelt nu een versnelling hoger door het jaarbudget op te trekken van 300.000 naar 600.000 euro. En door vier nieuwe acties uit te rollen.

Quote We laten niet toe dat mensen bankiers spelen van energiele­ve­ran­ciers. En dat ze nog langer veel tijd verliezen als ze contact opnemen met hun leveran­cier schepen Philippe De Coene

Volledig scherm schepen Philippe De Coene © Henk Deleu

Eén: een tool om alle Kortrijkse gezinnen die geconfronteerd worden met sterke stijgingen te helpen bij het berekenen van een realistische voorschotfactuur. Wat niet eenvoudig is, want de markt is vluchtig. “We laten niet toe dat mensen bankiers spelen van de energieleveranciers. En dat ze nog langer veel tijd verliezen als ze contact opnemen met hun leverancier. Ook onze ondersteuners ervaren dat trouwens. Het duurt tot een uur voor ze iemand aan de lijn krijgen. We hebben zo al een zwart lijstje met energieleveranciers”, zegt Philippe De Coene.

De tool werkt samengevat zo: op basis van afrekeningsfacturen en nieuwe voorschotfacturen gebeurt een check: gebaseerd op het historisch gebruik van een gezin en van de tarieven van de betrokken leverancier. “En indien daarna de afrekeningsfactuur toch nog aan de dure kant blijkt uit te vallen, staan we met het fonds die mensen bij. Dat is geen goedkoop praatje, dat is een belofte”, verzekert Philippe De Coene.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm hoofdmaatschappelijk werker Jonathan Vandervale © Henk Deleu

Twee: na berekening van een realistische voorschotfactuur gaan experten na of een beter contract bij dezelfde of andere leverancier kan. Er zit momenteel namelijk tot 25 procent verschil tussen goedkoopste en duurste contracten elektriciteit en gas, met respectievelijk verschillen tot bijna 500 en 1.000 euro per jaar.

Drie: uit federaal onderzoek blijkt dat zeker 150.000 Belgen geen beroep doen op het sociaal tarief. Omdat ze denken niet in aanmerking te komen en/of het niet durven vragen. In Kortrijk gaat het over ruim 1.000 huishoudens. “Neem altijd contact op. Een nee heb je, een ja kan je krijgen”, zegt De Coene. Zo komen mensen met een Verhoogde Tegemoetkoming, onder meer op basis van een beperkt bruto belastbaar inkomen, altijd in aanmerking. Zoals een alleenstaande ouder met een kind en met een bruto belastbaar inkomen tot zo’n 2.300 euro per maand. “We sporen ook zelf actief mensen met lagere lonen op, onder meer door bedrijven zoals dienstenchequebedrijven aan te spreken”, zegt hoofdmaatschappelijk werker Jonathan Vandervale.

(lees verder onder de categorieën)

Volledig scherm Zie bovenstaand wie recht heeft op een sociaal tarief © stad Kortrijk

Vier: wijkteams zijn vaak het eerste aanspreekpunt. Er komen in het najaar infosessies energie in wijkcentra aan. Data en tijdstippen volgen. “Wijkteams gaan ook discreet aan huis, voor wie dat wenst”, zegt Philippe De Coene.

Een financiële tussenkomst via het Kortrijks Energiefonds kan als tijdelijke overbrugging, als renteloze lening, als tussenkomst in lopende facturen of afrekening of als tussenkomst voor energiebesparende maatregelen.

Tot slot: je kan ook altijd beroep doen op energiesnoeiers, met een gratis energiescan van je woning en met handige tips om energie te besparen.

Hoe neem je contact op? Wie een voorschotfactuur wil laten berekenen door Team Energie, stuurt een laatste voorschotfactuur en laatste jaareindafrekening via een online formulier van 1777. Verder zijn wijkteams het eerste aanspreekpunt voor alle vragen rond energie. Maak een afspraak: www.kortrijk.be/contact-wijkcentra.

LEES OOK:

Volledig scherm schepen Philippe De Coene, coördinator sociale projecten Ruben Bruyneel die het Kortrijks Energiefonds mee uit de grond stampte en hoofdmaatschappelijk werker Jonathan Vandervale © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.