Kortrijks bekendste stripclub The New Dreams, waar ex-playmate Barbara Gandolfi nog de lakens uitdeelde, verdwijnt definitief

KortrijkFooien in de strings van de paaldanseressen van The New Dreams stoppen: het kan al vele jaren niet meer. Nu verdwijnt Kortrijks bekendste stripteasebar ook helemaal, want het leegstaande gebouw wordt op donderdag 5 mei gesloopt om plaats vrij te maken voor een nieuwbouw, met acht nieuwe appartementen.