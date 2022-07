Kortrijk zoekt majorettes en krijgt daarbij hulp van de Majo’s uit Kuurne: “We blazen de traditie nieuw leven in”

Kortrijk/KuurneKortrijk wil opnieuw majorettes in de stad. In plaats van een nieuwe vereniging op te richten, werd aangeklopt bij de buren van Kuurne waar nog steeds, en dat sinds 1972, met de baton wordt gegooid. “Wie van ritme en muziek houdt en graag dans met een tikkeltje meer hoeft niet te twijfelen: deze sport is voor jou.”

In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw was er wel in elke stad of gemeente een majorettenkorps te vinden. Tegenwoordig is dat wel even anders. “Vanaf de jaren ’80 verdwenen de dansende meisjes met hun batton meer en meer uit het straatbeeld”, zegt Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Wij willen dit erfgoed echter nieuw leven inblazen. Majorettes vormen een onderdeel van onze feestcultuur.” In plaats van een nieuw team op te richten, klopte Kortrijk aan bij de buren van Kuurne, waar ‘The Majo’s of Kuurne’, de majorettes van de Koninklijke Harmonie Moed & Vlijt te vinden zijn. “Het leek ons een goed idee om met hen een samenwerking aan te gaan”, aldus de burgemeester van Kortrijk.

Belgisch kampioen

“Onze majorettes werden in 1972 opgestart”, zegt Elsie De Bosschere (31) uit Marke van de ‘The Majo’s of Kuurne’. “We tellen momenteel een 15-tal leden, maar ooit hadden we er nog tegen de 30 mensen in onze vereniging. In 2009 werden we zelfs Belgische kampioen. Het is fijn dat we nu met de Majo’s naar Kortrijk kunnen komen en aanwezig zullen zijn op tal van evenementen. Het misschien een boost geven aan ons ledenaantal.

Volledig scherm De burgemeester van Kuurne daagt zijn collega uit Kortrijk uit: "Als we de Kortrijkse burgemeester eens als majorette aan het werk zouden zien, dan doe ik mee aan Kortrijk Drumt." © Henk Deleu

“Het draaien met de baton is een beetje een vergeten glorie, maar ik noem het met opzet geen vergane glorie”, aldus Elsie. “Veel mensen denken nog altijd aan de witte laarsjes en de hoge hoeden, maar het is veel meer dan dat. Het is echt dansen met het technisch aspect van de draaien van de stok, wat het net dat tikkeltje meer geeft. Het wordt trouwens ook echt als sport erkend.” De Majo’s tellen jongeren, maar ook kinderen in de rangen. “We staan voor alles open, ook jongens zijn welkom, we zijn heel laagdrempelig. Wie van ritme en muziek houdt en graag dans met net dat tikkeltje meer, twijfel niet en kom ons vervoegen.”

Groot oefenmoment

De stad Kortrijk wil het majorettenkorps ondersteunen en verder uitbouwen. “Ook willen we hen aan vers bloed helpen”, aldus Ruth Vandenberghe. “Daarom organiseren we op Autovrije Zondag op 18 september een groot oefenmoment waarop iedereen kan proberen. Het zou fijn zijn mochten we de majorettes de komende jaren aan het werk zien op festiviteiten in Kortrijk, zoals Sinksen, de Paasfoor, dorpsfeesten en andere feestelijke openingen.” Francis Benoit, burgemeester van Kuurne (CD&V), vindt het opzet een goed plan. “Het zou fantastisch zijn om de majorettes tijdens Kortrijk Drumt te zien optreden en het zou nog fijner zijn als we de Kortrijkse burgemeester eens als majorette aan het werk zien. Meer nog: als Ruth de uitdaging aangaat, beloof ik te leren drummen.”

Kampioenschappen

De Majo’s oefenen één keer per week op vrijdagavond in groepen afhankelijk van het niveau. De optredens vallen in het weekend. “Naar kampioenschappen toe of naar grote optredens trainen we soms wel eens 2 keer per week, we nemen deel aan de twirling- en majokampioenschappen van de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie Vlamo.”

Volledig scherm Kortrijk wil terug Majoretten © Henk Deleu

