Kortrijk zet extra stewards in om ‘arrogante’ Fransen in het gareel te krijgen: ‘Ze zijn welkom, maar het moet leuk blijven’

In Frankrijk lopen ze nog iets achterop als het op versoepelingen aankomt. Daar zijn de cafés en restaurants nog dicht, en enkel de essentiële winkels open. Net zoals wij een tijdje terug naar Nederland trokken om te shoppen of een restaurantje te doen, komen de Fransen nu bij ons om hier van wat meer vrijheid te genieten. “En ze zijn ook echt welkom, laat dat duidelijk zijn”, zegt schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Maar het is uiteraard wel de bedoeling dat ze hier de coronamaatregelen naleven, net zoals wij allemaal.”

De stad zet vanaf maandag daarom extra stewards in: tien in totaal. “Er zullen niet enkel stewards opgesteld staan aan de toegangspoorten van ons winkelwandelgebied, we sturen ook stewards de straat op om daar mee een oogje in het zeil te houden”, zegt schepen Vandendriessche. “Als handelaars of horecabazen voelen dat ze de situatie iets minder goed de baas kunnen, kunnen ze altijd stewards erbij roepen.”

Winkelgerante

“Ik ben blij dat de stad toch moeite doet om dit aan te pakken”, horen we van een winkelgerante die anoniem wil blijven. “Het is echt erg geweest al, zo arrogant dat sommigen zijn. We zien soms al wel eens door de vingers dat ze met meer dan twee de winkel binnenkomen als het rustig is, maar ze stribbelen dan tegen als we hen vragen om hun handen te ontsmetten, of om hun mondmasker correct op te zetten. Ik wil zelf ook wel niet ziek worden, én we willen onze klanten ook wel nog het gevoel kunnen geven dat het veilig is bij ons in de winkel.” “De meeste Fransen zijn bij ons nog beleefd”, zegt een andere handelaar. “Maar ze zijn wel bijzonder… zelfzeker, laat het ons zo zeggen. Maar ze maken onze week wel mee goed, natuurlijk.”