Kortrijk Xpo ontvangt Stoffen Spektakel

kortrijk Helemaal terug van weggeweest: Table d’Amis is meteen weer goed voor 15/20 bij Gault&Millau

Table d’Amis uit Kortrijk, dat drie jaar dicht is geweest, is meteen weer goed voor 15/20 in de nieuwe culinaire gids Gault&Millau. Matthieu Beudaert relativeert, maar is wél blij met de erkenning. “Het restaurant loopt zoals we het willen, en dan is het leuk als het ook op deze manier geapprecieerd wordt.”

7 november