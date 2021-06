Kortrijk (Xpo) ontvangt Feest van het Boek, nieuwe boekenbeurs kan stad enorme boost geven

KortrijkFeest van het Boek strijkt de komende jaren neer in Kortrijk (Xpo). Er is dit najaar al een voorsmaakje. De initiatiefnemers beloven een stijlbreuk met de teloorgegane Boekenbeurs in Antwerpen, die twee jaar geleden nog 124.000 bezoekers lokte. Wat een mooie kans voor Kortrijk.

De Boekenbeurs vond geen overnemer, na financiële problemen bij Boek.be. Dus slaan Daphne, Lannoo Uitgeverij, Pelckmans Uitgevers, Standaard Uitgeverij, VBK Uitgevers, Uitgeverij Snoeck en Yoyo Books samen met premium partners zelf de handen in elkaar met het nieuwe initiatief Feest van het Boek. Die nieuwe formule krijgt in 2022, 2023 en 2024 vorm in Kortrijk, met dit najaar al een eerste voorproefje van de nieuwe aanpak.

Antwerpen schiet tekort

De Sinjorenstad valt uit de boot. ‘De mobiliteitsproblemen in Antwerpen, de faciliteiten van Antwerp Expo en de beperkte parkeer- en catering mogelijkheden, en het financiële plaatje maakten een keuze voor Antwerpen, tot onze spijt, niet langer haalbaar. Het is bovendien geen duidelijk signaal van vernieuwing. We willen vertrekken met een frisse aanpak, een stijlbreuk met het verleden. We hebben wel de intentie om opnieuw naar Antwerpen te trekken van zodra de pijnpunten zijn weggewerkt”, zeggen de organisatoren in een mededeling.

Ruim 500 auteurs

Het nieuwe project wil innovatief zijn en de magie voor boeken terugbrengen. Er wordt maximaal ingezet op beleving. De intentie is om het boek te promoten, auteurs met lezers te verbinden, leesplezier te bevorderen, prijzen uit te reiken en creativiteit te stimuleren,... Bezoekers krijgen weer de kans om in nauw contact te staan met auteurs. Er zal worden samengewerkt met ruim 500 auteurs, die fysiek of digitaal naar het Feest van het Boek komen. Maar ook een inhoudelijke verbreding komt aan bod: van literatuur naar filmvoorstellingen, tentoonstellingen, digitale voordrachten, muzikale optredens,…

Volledig scherm Een archiefbeeld van de Boekenbeurs in Antwerpen. © Henk Deleu

Quote Exposanten krijgen de kans om zich tegen beduidend betere voorwaar­den in te schrijven. Kortrijk Xpo biedt een mooie en moderne infrastruc­tuur de organisatoren van Feest van het Boek

“We nodigen uitgevers en alle andere actoren in het boekenvak uit om deel te nemen. De exposanten krijgen de mogelijkheid om zich tegen beduidend betere voorwaarden in te schrijven. Kortrijk Xpo biedt een mooie en moderne infrastructuur, een vlotte mobiliteit, voldoende parking en een goede catering. En we merken vooral veel enthousiasme bij het team van het beurzencomplex, de stad en de provincie”, stellen de organisatoren.

Stadsinitiatieven

Het Feest van het Boek blijft niet beperkt tot Xpo. In een mededeling van de stad Kortrijk wordt het als volgt omschreven: ‘Er zal via een uitgebreid programma van randevents ook dynamisch geconnecteerd worden met de stad Kortrijk en de regio. Via het literaire Woordfestival Memento, maar ook via kleine en grote stadsinitiatieven. Zo gaan bezoekers naar cultuurhistorische ‘boekenpunten’ gestuurd worden, met een online en offline spel dat samen met Howest (de hogeschool West-Vlaanderen, red.) ontwikkeld wordt. Feest van het Boek is vastberaden om van de stad Kortrijk en de regio een echt ‘schrijvers-hub’ te maken’.

Quote Het wordt een groot boeken­feest. Waarbij kinderen, jongeren, millenials en boomers zich aangespro­ken voelen de organisatoren van Feest van het Boek

Er komt tijdens het weekend van zaterdag 30 oktober tot en met maandag 1 november al een kleinschalige editie. Omdat het in de nasleep van de coronacrisis te vroeg is om nu al voluit te gaan. Vanaf 2022 gaan de initiatiefnemers telkens voor een volwaardige editie in de periode van 1 tot 11 november. De bedoeling is om het Feest van het Boek de komende jaren te laten evolueren naar een Maand van het Boek, met een jaarlijks thema en tal van evenementen, zoals in de stadsschouwburg en het kunstencentrum Buda. “We denken aan een samenwerking met culturele organisaties, boekhandels en de hogescholen en de universiteit van Kortrijk. Het wordt een groot boekenfeest, waarbij kinderen, jongeren, millenials en boomers zich aangesproken voelen.”

Toerisme

Er wachten het team citymarketing van de stad Kortrijk de komende maanden en jaren sowieso nóg drukkere tijden. Want een topevenement van de omvang van het Feest van het Boek kan ook toeristisch een voltreffer worden voor bijvoorbeeld hotels en handels- en horecazaken. Wat zeer welkom is, na de coronacrisis.