Kortrijk voert verbod op nieuwe zomerbars in: “Zwaar getroffen vaste horeca beschermen”

Kortrijk Niet alle terrassen gaan open, Taste and Colours blijft dicht na 8 mei: “Een drama, de economi­sche schade is niet te overzien”

15 april Er is bij de horeca in Kortrijk zeker bereidheid om vanaf zaterdag 8 mei de terrassen te heropenen. Zo blijkt na een rondvraag. Al is dat niet voor iedereen haalbaar, zoals voor Dirkjan Decock (56) van Taste and Colours. Om op zijn terras te raken, moet je eerst door het gastronomisch restaurant. Wat in principe niet mag. “Het is een drama, de economische schade is niet te overzien”, zegt de chef-kok. Andere horecabazen hebben er ook hun twijfels over. “Van mooi weer in mei ben je nooit zeker”, zegt Mathieu Declercq (40) van café-bistro Balthazar.