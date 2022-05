Kortrijk voert strijd tegen homohaat op: “Durf met je verhaal naar de politie stappen, er is geen machocultuur meer”

Kortrijk Hostel Groeninghe voorziet plek voor blokkende studenten: “Samen blokken helpt bij het concentre­ren”

Vanaf maandag 16 mei tot en met vrijdag 1 juli zijn studenten welkom in de lounge van de Kortrijkse hostel Groeninghe in de Passionistenlaan 1A om er in groep te studeren. Op vertoon van hun studentenkaart, krijgen ze er een leuke studeerplek in een unieke setting, gratis Wi-Fi, koffie, water en thee aangeboden. Dit initiatief kadert binnen een grotere actie van De Vlaamse Jeugdherbergen (VJH), waarbij 8 hostels verspreid over Vlaanderen en Brussel hun deuren openzetten voor blokkende studenten.

13 mei