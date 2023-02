Kortrijk viert Week van de Vrijwilliger

Eerste hiphopcen­trum van Vlaanderen keert terug naar vernieuwde Cinépalace, waar je vroeger seksfilms en live striptease zag

Jeugdcultuurcentrum De Stroate neemt weer zijn intrek in CinéPalace in de Zwevegemsestraat 13. ‘Het eerste hiphopcentrum van Vlaanderen’, dixit schepen van Jeugd Bert Herrewyn (Vooruit), keert zo terug naar waar het in 2016 begon. En dat 100 jaar na de opening van Dancing Palace.