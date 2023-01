Kortrijk verwelkomt eerste Afghaans restaurant: “Kom traditionele gerechten zoals Kofta gehaktballetjes proeven”

Kortrijk ING verkoopt bankgebouw op Grote Markt en verlaat zo stadscen­trum Kortrijk: “Residen­tiële invulling, kantoren, horeca… alles is bespreek­baar”

Het bankgebouw van ING op de Grote Markt 50 in Kortrijk staat te koop en sluit tegen eind juni de deuren. De werknemers verhuizen naar kantoren in het Kennedypark op Hoog Kortrijk en aan de Brugsesteenweg in Kuurne. Het pand dateert uit 1946, staat op de inventaris van bouwkundig erfgoed Vlaanderen en heeft een imposante neoclassicistische gevel in witte natuursteen.

