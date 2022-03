Kortrijk verwacht tot 300 Oekraïense vluchtelingen en maakt 165.000 euro vrij: “Het zijn weerloze mensen, we kijken niet op een euro”

“De oorlog schokt ons. De solidariteitsgolf die op gang komt is goed bedoeld en hartverwarmend. Maar we pakken het beter gecoördineerd en gestructureerd aan”, benadrukte burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) maandagavond. “Er willen in Groot-Kortrijk al 191 gezinnen 475 personen opvangen”, pikte schepen van Welzijn Philippe De Coene (Vooruit) in. “Maar het is een ongelooflijk ingewikkelde puzzel. Hoeveel personen kan een gezin opvangen, hoeveel weken, maanden of jaren… Het kan tot moeilijkheden leiden.”

“We opteren daarom om gezinnen die willen helpen, in te zetten voor een soort ‘opvang light’. Waarbij we net zoals tijdens de asielcrisis in 2015-2016 met buddygezinnen werken, die Oekraïense vluchtelingen helpen wegwijs maken in onze stad, voor een bezoek aan een dokter of apotheek, voor recreatie, voor aankopen in winkels,... Hun integratie verloopt zo sneller”, aldus De Coene. CD&V-raadslid Mia Cattebeke roept op om die buddygezinnen wel intensief te coachen, want er gaan ongetwijfeld vluchtelingen met oorlogstrauma’s zijn.

Hotelkamers

Maar omdat échte opvang in gezinswoningen moeilijk controleer- en beheersbaar is en er nood is aan een langdurige opvang en (sociale) begeleiding, zet de stad eerst op collectieve opvang, zoals in een klooster, en op woningen in eigen regie in. Concreet mikt de stad als start op de opvang van een eerste lichting van veertig gezinnen of tot zeventig mensen. Om die te huisvesten, worden volgende opties bekeken: dertien particuliere panden voor gezinnen, één nog niet gecontroleerd pand voor gezamenlijk wonen, tien panden via het OCMW en dertien hotelkamers. Sommige panden zijn instapklaar, andere moeten gepoetst, opgefrist of gerenoveerd worden. Sommige zijn gratis beschikbaar, andere tegen een meeste lage kost. Nog veel te bekijken dus.

En wat met een echt nooddorp? Zo is de stad Gent al kandidaat. “We willen tot 5.000 Oekraïense vluchtelingen opvangen en onderzoeken welke locaties in aanmerking komen”, zei Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) daar eerder over. CD&V vraagt zich af of de stad Kortrijk hetzelfde wil doen. “We zijn daar toe bereid en gaan dat doen, als de hogere overheid ons dat vraagt. Maar details kunnen we nog niet geven. De situatie wijzigt voortdurend. Zo weten we nog niet eens hoeveel ‘woonunits’ we dan zouden moeten voorzien”, reageerde schepen Philippe De Coene. “We willen nu eerst orde scheppen in de chaos.”

Leefloon

Om de Oekraïners kwalitatief te begeleiden, gaat de stad Kortrijk uit van één maatschappelijk werker per veertig gezinnen. Alle vluchtelingen melden zich eerst aan bij de dienst Burgerzaken – team Andere Nationaliteiten, met geldige identiteitsdocumenten. Worden daarna bekeken: de nood aan crisishuisvesting en een sociaal onderzoek, zonder het automatisch toekennen van een leefloon. N-VA wil niet zomaar een automatisch leefloon voor Oekraïners. “Pak het eerlijk, rechtvaardig en rationeel aan”, stelde N-VA-raadslid Philippe Dejaegher.

Verder voorzien: een eerste medische controle en psychologische begeleiding. Om de taalkloof te dichten, wordt gerekend op de hulp van het Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN). Omdat Oekraïense vluchtelingen erkend zijn als tijdelijk ontheemden, hebben ze recht op maatschappelijke integratie en tewerkstelling. Met andere woorden: het doel is om ze op basis van kennis, opleiding en basisvaardigheden aan het werk te krijgen. Kunnen hierbij helpen: sollicitatietrainingen, jobacties op maat, inzetten van eigen werkvloeren zoals de keuken van het volksrestaurant VORK en taalcoaching op de werkvloer.

Impact op stadsbudget

U leest het: het is een hele boterham. Zo kunnen de kosten voor de stad Kortrijk bij een effectieve opvang van driehonderd vluchtelingen oplopen tot 825.000 euro, voor wie nu al even de rekensom maakt. “Het zal zeker een impact hebben op ons stadsbudget en het legt een enorm beslag op tal van diensten. Maar we gaan niet op een euro kijken, want het gaat over weerloze mensen”, besloot Philippe De Coene. Het plan van aanpak zal voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd worden.

Burgers, sociale organisaties en vluchtelingen die info nodig hebben, worden doorverwezen naar de webpagina ‘Kortrijk solidair met Oekraïne’.