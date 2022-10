Kortrijk verliest oudste inwoner: Maria Devriendt (104) overleden

Maria zag tijdens de Eerste Wereldoorlog het levenslicht in een voorstad van Parijs. Ze hield later een hoedenwinkel open in Ieper. In diezelfde Kattenstad huwde Maria met Octaaf Samaille. Ruim zestig jaar geleden verhuisde het gezin naar Kortrijk, eerst in de wijk Soetens Molen en daarna naar Heule-Watermolen, waar Maria een halve eeuw assistente was van dokter Claude Damman.

Heule-Watermolen zag Maria graag. Ze hielp met plezier op Watermolenkermis en andere activiteiten. Ze was ook gekend als ‘molenarin’ omdat ze ooit de toenmalige Molenarin verkiezing op Heule-Watermolen won. Vijf jaar geleden, kort voor haar verhuis naar Ter Melle, vierde ze met een groot feest haar honderdste verjaardag in het Molenheem. De uitvaartdienst van Maria Devriendt is op maandag 10 oktober, om 14 uur in de aula van uitvaartzorg Ghillemyn aan de Bankstraat 52 in Moorsele. Sara Vandecaveye is nu de oudste inwoner van Kortrijk. Ze verblijft in woonzorgcentrum Biezenheem in Bissegem.