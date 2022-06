Kortrijk verliest horeca-icoon John Deroo (68)

Kortrijk/HeuleJohn Deroo (68) is donderdagochtend overleden, aan de gevolgen van een ernstige ziekte. John Deroo stond vijftig jaar in de horeca. Hij was sinds eind maart vorig jaar met pensioen en woonde met zijn vrouw in Heule.

Dat Kortrijk een horeca-icoon verliest, is nog een understatement. John Deroo, timmerman van opleiding, werkte een halve eeuw in de horeca, eerst als student in café De Vagant. John Deroo beleefde daarna gouden jaren in bruine kroeg en eethuis ’t Fonteintje aan de (nu) verlaagde Leieboorden en in restaurant De Geit in Sint-Denijs bij Zwevegem. Daarna trok hij naar Mariakerke, om er een voedingswinkel uit te baten.

Quote John was een warm man, een echte volksmens, altijd klaar om zaken te organise­ren Gwenda Verstraete, zijn vrouw

Het gezin kwam later naar Kortrijk terug. De volgende horecahaltes voor John Deroo waren restaurants De Duysent Peryckles, ’t Moriaanshooft en uiteindelijk De Heeren van Groeninghe in het historisch hart van Kortrijk. “John was een warm man, een echte volksmens, altijd klaar om zaken te organiseren”, vertelt zijn vrouw Gwenda Verstraete (55). “Hij berustte in zijn ziekte, die vier maanden geleden de kop opstak. Hij genoot nog van de kleine dingen en van de kostbare tijd met zijn familie”, aldus Gwenda. John Deroo was verder bekend voor zijn Diner en Blanc avonden in Kortrijk. Dineren bij kaarslicht en in openlucht, met verplichte witte kledij.

John Deroo had met Gwenda kinderen Emma (27), Floren (25) en Noor (18). De uitvaart is op donderdag 23 juni om 10 uur in de Sint-Eutropiuskerk in Heule.

