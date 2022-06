Kortrijk stelt consulente G-sport aan

Ann verdedigt de belangen van alle sporten die door mensen met een beperking kunnen beoefend worden in Kortrijk. Het rond de tafel brengen van aanbieders en het inventariseren en in de kijker zetten van het aanbod zijn haar eerste opdrachten. Sinds begin dit jaar is er al een G-sportplatform waar alle G-sportverenigingen deel van uitmaken. Daarna volgde er een eerste infofolder en de nieuwe site www.kortrijk.be/g-sportverenigingen.

Aan Ann Vandenhulle om de drempels van het sportaanbod voor personen met een beperking verder te verlagen, extra sport- en beweegaanbod waar nodig te creëren en samenwerkingen tussen tal van partners rond G-sport te bevorderen. “Ik help zo mee aan een missie om iedereen aan het sporten te zetten. Het verheugt me dat een thema dat me nauw aan het hart ligt nu ook daadwerkelijk kansen krijgt om in beeld te komen. Want sport is zo’n sterke hefboom naar integratie en welzijn”, zegt Ann Vandenhulle.

“We zijn dat er nu een G-sportconsulent is. Acties zijn nodig. Zo streven we naar een gelijke behandeling van G-sporters met andere sporters. Zij verdienen de aandacht die andere sporters ervaren”, zegt Dominique Vandenbroucke van basketbalclub House of Talents Kortrijk Spurs.

