Kortrijk rouwt om Martine Tanghe (67): “Ze schonk recent nog haar uniform aan onze school, een geruite schort met haar naam op”

Help bramen onder controle houden in Bellegem­bos

Natuurpunt en andere verenigingen trekken op zaterdag 22 juli naar Bellegembos om er de bramen onder controle te houden. Zodat de voorjaarsflora, bijzonder rijk in Bellegembos, kan blijven floreren. Het onder controle houden van de bramen is als maatregel opgenomen in het Natuurbeheerplan van Bellegembos.