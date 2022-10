Kortrijk ontvangt EK dammen: “Nooit werd een kampioenschap van dit niveau in België gehouden”

KortrijkDamclubs WDC Heule en De Phenix Kortrijk leiden tot en met zondag 9 oktober het Europees kampioenschap dammen in goeie banen, met het Groeningeheem in Kortrijk als decor. Het toernooi bezoeken kan tijdens de partijen. Er wordt wel absolute stilte gevraagd, om de spelers op geen enkel moment te storen.

Een EK dammen in België is uniek. “Er was hier nog nooit een kampioenschap van dit niveau”, zegt voorzitter Alex Libbrecht van de Koninklijke Belgische Dambond met enige trots. “Dit EK is een kwalificatietoernooi voor het WK in 2023. Er zijn vijf plaatsen te verdienen bij de heren en zes bij de dames. De deelnemende landen zijn Estland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Oekraïne, Turkije, Israël en België”, aldus Libbrecht. De federaties van Wit-Rusland en Rusland delegeren geen spelers. Dat mag niet omdat er een uitgesproken schorsing is ten gevolge van de oorlog in Oekraïne.

Volledig scherm Geconcentreerd zijn is de boodschap © Henk Deleu

Het is geen toeval dat damclubs WDC Heule en De Phenix Kortrijk het EK mogen organiseren. Zowel kwalitatief als kwantitatief zijn de jeugdwerkingen van beide clubs top in België. En er zijn sterke (lokale) spelers uit eigen rangen die deelnemen met Keita Desmet, Jim Depaepe en Johan Coorevits uit Kortrijk. Nog een landgenoot die deelneemt is Janes De Vries uit Limburg. Wereldkampioen Roel Boomstra uit Nederland en veelvuldig wereldkampioene Natalia Sadowska uit Polen vertegenwoordigen de wereldtop.

Quote Twee derde van het deelnemers­veld behaalde al een meesterti­tel, wat aangeeft dat het een hoogstaan­de competitie wordt Alex Libbrecht, Koninklijke Belgische Dambond

“Twee derde van het deelnemersveld behaalde al een meestertitel, wat aangeeft dat het een hoogstaande competitie wordt”, zegt Alex Libbrecht. De partijen, ze duren elk gemiddeld 4 uur en 30 minuten, zijn sinds maandagochtend bezig. Er worden in totaal negen rondes afgewerkt. Liefhebbers kunnen het toernooi bezoeken in zaal 16 van het Groeningeheem in de Passionistenlaan 1b in Kortrijk, maar moeten dus altijd stil zijn. Je kan de topmatchen ook live volgen op de site www.ec22.be.

Volledig scherm schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester) waagt er zich ook eens aan... © Henk Deleu

WDC Heule en De Phenix Kortrijk hebben hun werking telkens op zaterdag van 14 tot 17 uur. WDC Heule speelt in school De Watermolen op Heule-Watermolen. De Phenix Kortrijk speelt in de serres van buurtpark Dubbele Haagjes in Kortrijk. Er is daar elke woensdag vanaf 14 uur ook een jeugdwerking.

