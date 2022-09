Kortrijk onderzoekt totaal vrachtverbod in binnenstad, tijdens in- en uitgaan van scholen

Kortrijk Restaura­tie beschermd Augustines­sen­kloos­ter aangevat, werken kosten 3,6 miljoen euro: “Zusters blijven er wonen, we respecte­ren hun wens”

Aan de Budastraat is de restauratie van het Augustinessenklooster van het voormalige Onze-Lieve-Vrouwhospitaal, sinds 1937 beschermd als monument, aangevat. Geen minuut te vroeg. “Zo is het dak in slechte staat, er zitten grote gaten in”, zegt projectleider Nick D’haene. Het dossier is sinds 2014 klaar. Het was tot juli 2021 wachten op het toekennen van een Vlaamse premie.

14 september