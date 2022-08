Kortrijk neemt maatregelen tegen extreme hitte, ook extra waakzaamheid voor jonge bomen

Het stadsbestuur vraagt verder zoals tijdens elke hittegolf om oudere en kwetsbare mensen extra in het oog te houden. “Ga eens langs bij een buur die het mogelijk lastig heeft en neem contact op met het meldpunt 1777 bij niet normale situaties. Draag zorg voor elkaar”, zegt waarnemend burgemeester Axel Weydts (Vooruit). Bij dringende gevallen contacteer je de politie op het gratis nummer 1701 of het noodnummer 112. Je kan bij vragen of problemen rond thuiszorg, huisvesting, welzijn… ook altijd bellen naar het Sociaal Huis of naar een van de wijkcentra. Zorg en maaltijden aan huis blijven gegarandeerd. De Samana boodschappendienst voor ouderen blijft eveneens bereikbaar. Stadsmedewerkers die buiten werken kunnen een zomerregeling volgen.

Wildzwemmers controleren

De politie controleert of wildzwemmers het wagen om verkoeling te zoeken in de Leie of in het kanaal Bossuit-Kortrijk. Dat is verboden, er staan bordjes. Koude onderstromen kunnen je spieren doen verkrampen en je kan je ernstig bezeren als je ondiep water induikt. Dat is trouwens ook zo wat de vijver bij de vuurplaats in het Nelson Mandelapark betreft. Het peil van het water is er heel laag. Wildzwemmers die betrapt worden, riskeren een GAS-boete. Je vindt verkoeling in het zwembad LAGO Weide en het openluchtbad LAGO Abdijkaai.