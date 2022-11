“Kortrijk liet Leiebrug opbreken, om boot vol juwelen van hertog Filips de Goede te laten passeren”: Hendrik (41) schrijft boek over Bourgondië aan de Leie

Kortrijk/Kuurne Eetgelegen­heid moet tijdelijk deuren sluiten na ernstige inbreuken op hygiëne in Kortrijk

Na een multidisciplinaire controle in Kuurne en Kortrijk moet een eetgelegenheid in Kortrijk tijdelijk maar onmiddellijk de deuren sluiten. Het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen FAVV stelde zware inbreuken op de hygiëne en ongedierte vast. In totaal konden een twintigtal, vooral technische, inbreuken vastgesteld worden.

14 november