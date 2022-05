Kortrijk leeft mee met De Mol-finaliste Uma (26): “Ze speelt het zo goed, ze zal winnen”

KortrijkZondagavond kent De Mol geen geheimen meer. Dan kennen we de winnaar of winnares en weten we wie de mol is. Heel Kortrijk duimt voor stadsgenote Uma Vandemaele (26), die aan een mooi parcours bezig is in het populaire Play4-programma. “Ze mag ons trakteren, als ze wint”, zegt Jorge Cottyn, coördinator van de secundaire freinetschool ‘tvier, waar Uma les geeft.

Authentiek. Spontaan. Oprecht. Gedreven. Wie Uma Vandemaele kent, weet en voelt dat ze gewoon helemaal zichzelf is in De Mol. Heel wat Kortrijkzanen zitten op het puntje van hun stoel, nu komende zondag tijdens de finale de ontknoping volgt. “Ik verdenk haar niet, maar er zijn toch verschillende mollenvangers die haar in hun vizier hebben. Waardoor ik nu alsnog serieus twijfel. Maar als ze wint of de mol blijkt te zijn, wil ik daar in samenspraak met de programmamakers wel iets mee doen”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Zo is later een meet & greet een optie, maar er is De Mol gewijs nog absoluut niets concreet.

Volledig scherm Nina Manderick en Ursy Pattyn van café 't Plein, waar Uma in principe elke vrijdagavond achter de bar staat © Henk Deleu

Uma werkt in principe elke vrijdagavond in café ’t Plein in het gelijknamige park. Zaakvoersters Nina Manderick en Ursy Pattyn volgen De Mol op de voet. “Telkens we haar op de rooster leggen, reageert ze niet. Ze zegt er niets over, ze geeft niets prijs. Zelfs aan haar gezichtsuitdrukking zie je niets. Ze speelt het met andere woorden heel goed. En ze ligt ook goed in de groep van De Mol, wat haar niet overdreven verdacht maakt. Maar misschien is ze toch de mol”, zucht Ursy Pattyn. “Ik vind het een heel moeilijke afweging. Maar eigenlijk voel ik, en ik niet alleen, dat ze De Mol gewoon gaat winnen. En of ze nu wint of niet: ze blijft sowieso in ’t Plein werken. Ze staat hier meestal achter de bar, maar als ze met dienbladen buiten op ons terras rondloopt, wordt ze vaak over De Mol aangesproken. Op de foto met haar fans, een selfie nemen… ze vindt het allemaal niet erg. Het hoort er bij.”

Uma Vandemaele geeft sinds dit schooljaar Engels, muziek en godsdienst in de secundaire freinetschool ‘tvier. “Leerlingen hebben het vaak over Uma op de speelplaats, het leeft duidelijk, we vragen ons allemaal af of ze de mol is of niet”, zegt coördinator Jorge Cottyn. “Uma moet zwijgen, over het programma. Wat ze heel goed doet, ze lost echt niéts. Het zal een opluchting zijn volgende week, als ze eindelijk alles mag vertellen. We gaan zondagavond samen met een dertigtal teamleden van ‘tvier de finale van De Mol volgen. Als Uma wint, mag ze ons trakteren. En als Uma de mol is, gaan we haar trakteren”, lacht Jorge Cottyn.

Volledig scherm Uma Vandemaele © SBS

Uma is de dochter van journalist Kurt Vandemaele (59) en Ann Moncarey (56). Ze heeft nog een jongere broer en zuster: Felix (22) en Wilma (24). We polsten ook even bij Uma en haar familie, hoe ze naar de finale toeleven. Maar niemand mag een interview geven, orders van de programmakers. De Mol blijft De Mol…

