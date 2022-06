Kortrijk krijgt vijfde zomerbar: Barra Dentra mikt op jonge gezinnen, toont EK voetbal voor vrouwen op groot scherm en verwelkomt teambuildings

Nadat eerder al Azuro, Botaniek, Gulden Spoor en Zomertuin openden, krijgt Kortrijk een vijfde zomerbar. Geen extravagante feestbar, maar een zomerbar voor wie in alle rust wil genieten. Met hout als thema opgebouwd op een deel van parking 4 van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest), op het einde van de Graaf Karel de Goedelaan, waar de stad vroeger een bakkenpark had.

“De lelijke containers zijn weg, we maken er hier nu een pareltje langs de Leie van”, zeggen initiatiefnemers Matias Declercq (33) van textieldrukkerij Ultrawear op Overleie en Dries Vantomme (34) van Dentra Events in Marke. “Voor wie op Sinksen 22 aanwezig was, we bouwden toen als test en met succes al een bar op het Schouwburgplein uit. We trekken die lijn door naar hier, maar met een rustiger aanpak. Barra Dentra zomerbar @Howest zal vlot bereikbaar zijn.”

“Zo kan je via de Havenkaai langs de Leie, het Nelson Mandelapark en de vuurschaal daar zijn vlak bij, te voet of met de fiets tot bij ons komen. We maken een rechtstreekse doorsteek naar Barra Dentra. Voor wie met de auto komt, er zijn hier honderd parkeerplaatsen op het einde van de Karel de Goedelaan. Het was een zoektocht naar een goeie locatie in de natuur. Het is ons gelukt, met dank ook aan de hulp van hogeschool Howest.”

“Blikvanger wordt een groot speelplein met schommels, glijzones, gelegenheid om te klimmen en een hindernissenparcours. Alles wordt netjes afgewerkt met schors. De bar komt in het midden, met aansluitend een barzone voor bezoekers en een barzone voor teambuildings, afterworks en andere events zoals een verjaardag. Bij grote drukte worden beide zones voor het brede publiek opengesteld.”

Volledig scherm campagnebeeld van de zomerbar © Barra Dentra

Barra Dentra kan tot vijfhonderd bezoekers aan. “We werken met brouwerijen Omer Vander Ghinste, Huyghe (Delirium) en Obuz, met ook een glütenvrij biertje. We bieden verder cocktails aan én een groot assortiment alcoholvrije drankjes, waaronder veertien soorten frisdrank. We serveren eveneens tapas.”

Tour de France

Er zal heel wat te beleven zijn in Barra Dentra, waar je ook petanque en darts zal kunnen spelen. “In juli staat sport centraal met het EK voetbal voor vrouwen op groot scherm. We worden dan een gezellig EK-dorp. We tonen ook ritten van de Tour de France op groot scherm. In augustus plannen we acht optredens van sfeerbands in Barra Dentra, maar die zijn nu nog een verrassing.”

De opening is op dinsdag 28 juni. Barra Dentra zal tijdens weekdagen en op zondag open zijn van 11 tot 22 uur en op vrijdag en zaterdag telkens tot 23 uur. “Kom deze leuke rustige site, ideaal voor een breed publiek, ontdekken. We gaan flyeren in de omgeving, om alle buurtbewoners uit te nodigen met ons kennis te maken. Want nogmaals: de rust zal altijd centraal staan”, aldus de ondernemers. De zomerbar is tot midden september open.

Meer info: www.barradentra.be. Wie er een teambuilding, afterwork of ander event wil houden, vindt op die site een formulier. Je kan alle updates over de bar ook volgen op de Facebook- of Instagrampagina Barra Dentra.

