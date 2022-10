Kortrijk krijgt twee WK-dorpen, straks ook outdoor naast Sint-Maartenskerk: “Met verwarming, we laten niemand in de kou staan”

Kortrijk/Brugge/Gent Razend populaire Bocca komt naar Kortrijk: “We bedienen extra snel, aan een pasta per seconde”

Bocca, al jaren een begrip in Brugge en Gent, opent tegen eind dit jaar een pastabar nabij de Grote Markt. “We geloven in de grootste studentenstad van West-Vlaanderen. We laten daarom nu ook Kortrijk kennismaken met onze in kwaliteit niet te overtreffen pasta, alles is zelfgemaakt en dagvers”, verzekeren zaakvoerders Merlijn Mestdagh (31) en Abri Dewyspelaere (33) uit Brugge.

21 oktober