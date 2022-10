Kortrijk krijgt met The Fly weer discotheek: “De iets ouderen onder ons kunnen eindelijk weer ‘clubben’”

Middelkerke/Oostende ASSISEN BRUGGE. “Waarom hebben ze papa dood gedaan?”: burgerlij­ke partijen aan het woord over zinloze en gruwelijke dood van Mihael (37)

Op het assisenproces rond de campingmoord in Middelkerke hebben de burgerlijke partijen hun pleidooi gehouden. De advocaten van de nabestaanden zetten vooral de gruwel van de feiten in de verf. “Mihael Parrent is op een beestachtige manier om het leven gekomen”, klonk het. “Hij had 32 snijwonden, 31 steekwonden en 17 schrammen.” Eerder op de dag maakte de jury nog kennis met de triestige jeugd van Romuald Verburgh. Herlees alle gebeurtenissen nog eens hieronder.

30 september