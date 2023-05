Kortrijk krijgt in 2024 vast freerunningpark onder Ronde van Vlaanderenbrug

Gepantser­de Mercedes van minister Van Quickenbor­ne aangereden op berucht kruispunt

Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is zaterdagmorgen iets later dan gepland gearriveerd op de tweede dag van het congres dat zijn partij houdt in het Gentse Kuipke. Net na het vertrek bij hem thuis in Kortrijk raakte de gepantserde wagen van de minister betrokken in een ongeval.