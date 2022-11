Kortrijk krijgt hoogste kerstboom van België, voor het eerst op Grote Markt: ook nieuw is kerstdoolhof op Schouwburgplein

KortrijkBrussel kan niet lang meer pronken met de hoogste kerstboom. Achttien meter hoog is de 40 jaar oude Normann daar op de Grote Markt, maar die in Kortrijk wordt hoger, veel hoger zelfs. “Hoe hoog precies verklappen we nog niet, er komt een wedstrijd om inwoners de kans te geven tot op de millimeter de hoogte te raden”, zegt schepen van Economie Wouter Allijns (Team Burgemeester). Winter in Kortrijk brengt vanaf donderdag 8 december een pak activiteiten.