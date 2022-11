Kortrijk krijgt hoogste kerstboom van België voor het eerst op Grote Markt, én kerstdoolhof op Schouwburgplein

Kortrijk Wereldkam­pi­oe­nen Pidcock en Vos nemen voor het eerst aan CAPS Urban Cross in Kortrijk deel

De CAPS Urban Cross is op zaterdag 26 november aan een vierde editie toe. Nieuw is dat het parcours aan de Leie nu in tegenovergestelde richting loopt, vergeleken met vorig jaar. Wereldkampioenen Tom Pidcock en Marianne Vos nemen zaterdag allebei voor het eerst deel in Kortrijk. Spektakel verzekerd.

23 november