Kortrijk krijgt Harry Potter winkel: “Van toverstafjes tot hemels boterbier, fans vinden er alles”

KortrijkPotterheads, neem jullie agenda ter hand. Op zaterdag 4 september opent in Kortrijk de eerste West-Vlaamse vestiging van The Wizard Store. De winkel zet op de magische tovenaarswereld van Harry Potter in. Smekkies in alle smaken, sweaters van Griffoendor of Ravenklauw,… je kan er straks alle mogelijke Harry Potter-spulletjes op de kop tikken. “We verwachten tot tweeduizend fans op de opening”, zegt Marie Durnez (32), zaakvoerster van The Wizard Store.

Het is al tien jaar geleden dat ‘Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2’, de laatste film in de reeks, wereldwijd cinemazalen liet volstromen. Ook nu blijft de franchise, gebaseerd op de boeken van J.K. Rowling, razend populair. “De vele diehard fans laten nu hun kinderen kennismaken met de wondere tovenaarswereld. Zo raakt een nieuwe generatie in de ban van de filmreeks”, vertelt Marie Durnez. Zij opende in februari 2021 de eerste The Wizard Store in Moeskroen, gevolgd door Harry Potter winkels in Charleroi en Bergen, in mei. “Het succes is bijzonder groot. Omdat zelfs Vlamingen naar onze winkels in Wallonië trekken, breiden we nu uit.”

de Nimbus 2000 bezem van Harry Potter

En zo opent op zaterdag 4 september een The Wizard Store in de Doorniksestraat 11, in het stadscentrum van Kortrijk. Dat is het pand waar vroeger een Shop For Geek zat, palend aan het gebouw waar modegigant C&A tot begin 2019 een zaak had. Toverstafjes, verkleedkledij, behangpapier, tovenaarsgewaden, knuffels van de uil Hedwig van Harry Potter, puzzels, sweaters en t-shirts van Griffoendor of Ravenklauw, boterbiertjes,… elke Harry Potter-fan zal zijn ogen uitkijken in The Wizard Store. Dreuzels en tovenaars kunnen er alle mogelijke gadgets over de fantasiewereld van Harry Potter, Ron Wemel en Hermelien Griffel op de kop tikken. Het interieur van The Wizard Store zal de authentieke sfeer van de toverschool Zweinstein uitstralen.

Quote We willen later ook The Wizard Store winkels openen in Brugge en Antwerpen. Daarna gaan we naar Amsterdam en Rotterdam in Nederland Marie Durnez

Marie Durnez, zaakvoerster van The Wizard Store

The Wizard Store kiest in Vlaanderen eerst voor Kortrijk en Gent. “Het pand in de Doorniksestraat heeft een prima ligging, vlak bij de Grote Markt. Kortrijk is een leuke stad, die de voorbije jaren aan uitstraling won. En de stad ligt dicht bij de Franse grens, wat ook kansen biedt naar Franse klanten toe. We verwachten tot tweeduizend fans op de opening. Het belooft leuk te worden, fans komen vaak gekostumeerd naar zo’n opening”, zegt Marie Durnez. “We kijken trouwens verder dan Kortrijk en Gent. Het is de bedoeling om later The Wizard Store winkels te openen in Brugge en Antwerpen. Daarna gaan we naar Amsterdam en Rotterdam in Nederland.”

Interessant weetje: er is op vrijdag 5 november een mooi evenement in The Wizard Store in Kortrijk. Viktor Krum, de Bulgaarse tovenaar uit de Harry Potter films, komt dan langs. “Zijn komst zal veel volk op de been brengen, wat stilaan weer mag, nu de coronacrisis op zijn laatste beentjes loopt. De hoofdacteurs naar Kortrijk halen is financieel niet haalbaar. Maar een Viktor Krum (Stanislav Ianevski, red.) is toch ook al een mooie naam.”

een sweater van Griffoendor, één van de vier afdelingen op de toverschool van Zweinstein

een replica van de toverstaf van Voldemort

een beeldje van de elf Dobby

een replica van het zwaard van Griffoendor