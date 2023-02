Kortrijk krijgt Family Justice Center in 2023: “Slachtoffers van familiegeweld zo dicht mogelijk bij huis helpen”

Er komen in de loop van 2023 twee Family Justice Centra in West-Vlaanderen, op nog te bepalen locaties in Kortrijk en Oostende. Zo investeert Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) verder in een samenwerking tussen politie, justitie en hulpverlening om slachtoffers van familiaal geweld te helpen. Eén van de trekkers is Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA).

“De voorbije jaren brak ik in het parlement meermaals een lans om Family Justice Centra over heel Vlaanderen uit te rollen. In het bijzonder in West-Vlaanderen, want hier hebben we er nog geen. Het is belangrijk om ook West-Vlaamse slachtoffers dicht bij huis te helpen. De dichtste Family Justice Centra liggen nu in de provincies Antwerpen en Limburg. Dankzij extra centra zullen West-Vlamingen niet meer de helft van Vlaanderen moeten doorkruisen voor hulp op maat. We laten in Vlaanderen geen slachtoffers in de kou staan”, zegt Maaike De Vreese.

2.588 aankloppende gezinnen

Er zijn al vier centra operationeel: in Antwerpen, de Kempen, Mechelen en Limburg. De bestaande centra bewijzen hun nut. Het aantal gezinnen dat er kwam aankloppen steeg van 1.845 in 2020, naar 2.324 in 2021 en 2.588 in 2022. Dat is een toename van 40 procent. Minister Demir maakt nu 9 miljoen euro per jaar vrij voor vijf extra centra in Leuven, Halle, Gent, Kortrijk en Oostende. Zo zal er in elke provincie minstens één hulpcentrum voor familiegeweld zijn. Nodig omdat achter onze Vlaamse voordeuren heel wat verborgen leed schuil gaat. De tienduizenden pv’s voor familiaal geweld die de politie jaarlijks opstelt zijn slechts het topje van de ijsberg omdat er maar in een fractie van de gevallen een aangifte volgt.

In de Family Justice Centra staat een multidisciplinaire aanpak centraal. In zo’n centra werken hulpverleners zoals psychologen samen met politie en het parket. Naast psychologische hulp, kunnen slachtoffers in de centra een klacht indienen. In zo’n centra kan bijvoorbeeld een vrouw terecht die thuis het slachtoffer is van geweld omdat haar man een alcoholprobleem heeft. Er wordt in de centra ook extra aandacht besteed aan kinderen, door extra kinderpsychologen in te zetten. In elke centrum zal verder een lotgenotengroep worden opgestart in samenwerking met Echo. Dat is een organisatie die zich inzet voor overlevers van kindermishandeling.

Naast de werking van Zorgcentra na Seksueel Geweld in enkele ziekenhuizen, zullen de Family Justice Centra een belangrijk hoeksteen vormen voor hulp aan slachtoffers van geweld. “De Zorgcentra na Seksueel Geweld focussen zich op acute hulp. Met de nieuwe Family Justice Centra kunnen onze hulpverleners op lange termijn werken om familiale problemen op te lossen”, besluit Maaike De Vreese.

