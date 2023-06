Kortrijk is ruim duizend vrijwilligers dankbaar: “Ze doen onze stad draaien”

Man slaat feestvier­der knock-out die per ongeluk op zijn schoen trapt: “800 euro boete en ik ben er vanaf? Mooi zo”

Een 34-jarige man uit Deerlijk riskeert vier maanden cel en een boete omdat hij in ’t Straatje in Kortrijk aan feestende student bewusteloos sloeg, voor een banale reden. “Ik ben het altijd die domme stoten uithaalt”, zei de man redelijk geagiteerd in de rechtbank.