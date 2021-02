“Kortrijk is legende armer, Vlasmarkt verliest monument”: Andi (44) sterft door onderkoeling

KortrijkBezweken aan onderkoeling, in een kille winternacht langs de Leie. Dicht bij de natuur heengegaan. Andi Olieu (44), een monument op de Vlasmarkt, is niet meer bij ons. “Kortrijk is een legende armer”, zeggen zijn vader Franki (65) en zus Debby (41). “Andi kwam altijd voor de kwetsbaren op. Een vreedzame rebel, die in een betere wereld geloofde, waarin iedereen elkaar graag ziet. Een complexe ziel, met een hart van goud. Vaarwel, lieve Andi.”

Andi is niet meer. Die boodschap joeg afgelopen weekend een schokgolf door Kortrijk. Andi Olieu legde zich op donderdag 28 januari in de winterkou langs de Leie, nabij de wijk Bachten de Route in Marke. Hij gleed er in de diepst mogelijke slaap af. Omdat hij als vermist opgegeven was, zocht de politie hem met man en macht. Een speurhond vond Andi vrijdagavond, tussen de bomen. Alle hulp kwam te laat.

“Net nu hij plannen had om in de zorgsector aan de slag te gaan, in een rusthuis. Want Andi was zo empathisch. Hij wilde nog meer betekenen voor hulp- en zorgbehoevenden. Hij was zo begaan met mensen. Maar donderdag verdween Andi plots. Omdat hij dacht dat een heel goeie vriendin hem afgewezen had, terwijl dat echt niet zo was. Het pijnlijke misverstand zette hem ertoe aan om een fles sterke drank te nuttigen. Terwijl hij normaal nooit dronk.”

Volledig scherm Andi in zijn jonge jaren © RV

“Andi, die bij een vriend in Marke woonde, raakte wellicht gedesoriënteerd en sukkelde ergens in het water, want zijn kleren waren kletsnat en zaten onder de modder. Hij zat ook vol schrammen. Mocht het een zomeravond geweest zijn, was het nooit zo afgelopen. Nu werd onderkoeling hem fataal. We zijn er helemaal kapot van. We hebben nog nooit zoveel geweend in ons leven. Maar het doet deugd hoeveel mensen oprecht van Andi houden. We zijn niet alleen met ons verdriet. Zo komen er zelfs steunbetuigingen uit het ziekenhuis AZ Groeninge, waar hij lang geleden nog in het magazijn werkte. Andi liet overal een diepe indruk na”, vertellen zijn vader en zus.

Star Wars

Andi Olieu typeren is moeilijk omdat hij zo complex was. Filosoof, luisterend oor, altijd in voor een diep gesprek, doodbraaf, een krak in gedichten schrijven en tekeningen en muziek maken, een van de eerste skaters in Kortrijk, vrolijk, intelligent, een peperkoeken hart, nooit alleen, natuurliefhebber, joviaal,… hij wordt door zijn vrienden op tal van manieren omschreven. “Hij was als kind een enorme fan van Star Wars”, zegt zijn vader. “Hij had al het Star Wars speelgoed dat er destijds bestond. Maar telkens hij iets verzamelde, voelde hij zich meteen schuldig eens hij die verzameling had en moest alles meteen weer weg. Ook dat was typisch Andi.”

Andi bewandelde veel wegen. Zo hielp hij graag in de stripwinkel Sloeberke van zijn vader, in de Zwevegemsestraat. “Maar hij groeide eigenlijk op de Vlasmarkt op. Zo herinneren we ons hoe kwaad hij altijd werd als er nog maar eens een burgemeester was die de Vlasmarkt viseerde. Hij hield zo van de alternatieve scene daar. Het chille, het rustige, echt zijn ding”, zeggen zijn zus en vader.

Schaakpartijen

Dat wordt beaamd door Mike Lefebvre alias Mike Tattoo, ook een vast gezicht op de Vlasmarkt: “De Vlasmarkt verliest een monument. Andi poetste twintig jaar in cafés en handelszaken die er zijn en ooit al waren op de Vlasmarkt, om te overleven. Hij kende de meeste gebouwen beter dan de afwisselende cafébazen die komen en gaan. Hij woonde zo een beetje overal, ‘huisloos’. Bij vrienden, in tuinhuizen, soms ook eens bij mij, boven de cafés waar hij overal de sleutel van had,… Zijn non-conformistische levensstijl maakte van Andi de legende die hij is. Andi, die iedereen kende. ’s Morgens altijd op de Vlasmarkt om tegen elke passant een goeiedag te zeggen, terwijl hij aan het poetsen was. Andi, die goeie raad gaf aan mensen, als ze er hem om vroegen. Hij goot zijn levenswijsheden over hen uit. Aan mooie herinneringen geen gebrek: zijn vele schaakpartijen in de zon op de Vlasmarkt, de ontelbare koffies en onenigheden over Dries Van Langenhove van Vlaams Belang, zijn ‘bovenhoofdse’ handzwaai om iedereen te groeten die hij graag zag,… Het sierde hem allemaal.”

Hare krishna

Andi liet op zijn vingers PRAY2GOD tatoeëren: “Hij was intens met spiritualiteit bezig”, vertellen zijn vader en zus. “Hij leunde bij de gemeenschap hare krishna aan, voelde zich ook aangetrokken tot de Kerk en las tientallen boeken over hindoeïsme en boeddhisme. Andi was eigenlijk iemand om in een klooster in te treden. Hij zocht een soort vrijheid. Zo keek hij naar Franciscus van Assisi op, die een gelofte van armoede aflegde en zelf niets had. Andi wilde ook zo leven. Met de gedachte om bewust niets te hebben. Hij had zelfs geen bankrekeningen.”

Volledig scherm Andi liet op zijn vingers PRAY4US tatoeëren © RV

“Andi vroeg jaren aan een stuk of ik tijdens mijn reizen een oranje monnikenpak uit Thailand wilde meebrengen”, blikt Mike Tattoo terug. “Ik deed het niet omdat ik wist dat hij echt in het pak zou rondlopen en mij ging verplichten er ook eentje voor mezelf te kopen en er naast hem in te lopen. Want een monnik mag nooit alleen zijn (lacht). Hoewel het wel een passende omschrijving voor Andi zou geweest zijn: de eenzame monnik. Mijn mooiste herinnering: toen ik na enkele nachten afwezigheid thuis kwam en Andi, die voor mijn hondje Maks had gezorgd, er in zijn onderbroek aantrof. Uitbundig dansend op luide hare krishna-gezangen.”

Leegstaande huizen kraken

Nog een anekdote die Kortrijkzanen zich misschien herinneren: Andi Olieu en enkele vrienden bezetten tien jaar geleden enkele leegstaande huizen in de Venning om aan te tonen dat de wijk aan zijn lot werd overgelaten. De politie joeg hen weg, maar hun punt was gemaakt. “Andi geloofde in een betere wereld waarin iedereen gelijkwaardig is”, vertelt zijn vader. “Hij geloofde in de innerlijke goedheid van de mens. Een beetje zoals John Lennon het zong, in Imagine. Het botste met onze prestatiegerichte kapitalistische maatschappij, waar hij niet zomaar als een nummertje in wilde meedraaien. Zo was hij ook een tijdje bij de Sint-Michielsbeweging in de Sint-Michielskerk actief. Als koster, maar ook om zich in te zetten voor daklozen en armen.”

Volledig scherm Vrolijke Andi tijdens een optreden. © RV

“Zijn vrienden waren zijn leven. Die banden waren ijzersterk. Maar in een relatie functioneerde hij niet. Dan blokkeerde hij. Twee huwelijken liepen spaak. Uit zijn eerste huwelijk kreeg hij een zoon, Lionel, die hij doodgraag zag. Iedereen wil afscheid van hem nemen. Dat zegt genoeg. Iedereen zag hem zo graag. De laatste tijd stond hij ook weer dichter bij zijn familie. Zo zag hij in dat hij veel gelijkenissen had met zijn zus. We hadden hele lange gesprekken. Want ik functioneerde ook nooit, in een relatie”, zegt zijn vader.

Live stream op uitvaart

“Zijn voornaam is met een ‘y’ geschreven, maar Andi besliste zelf om met een ‘i’ door het leven te stappen. Ik laat mijn voornaam nu misschien ook maar beter veranderen”, glimlacht zus Debby. “Hij zal voor altijd in ons hart doorleven.”

De uitvaart op vrijdag 5 februari om 11.25 uur in crematorium Uitzicht gebeurt in intieme kring, door de geldende coronamaatregelen. Wie dat wenst, kan de dienst wel live volgen, via een streaming link: klik hier.

De familie is van plan om binnenkort kaartjes te maken, als blijvende herinnering. Mogelijk komt er later ook een boek, met gedichten, foto’s en tekeningen van Andi Olieu in.

Volledig scherm Andi zal nooit vergeten worden. Deze streetart prijkt op een muur van de sporthal in Gullegem © Henk Deleu

Volledig scherm Andi, met goeie vriend Steve Vanhoutte © RV