Kortrijk is Culturele Hoofstad van Europa in 2023! Klopt niet, wel gedurfd

“We doen iets wat geen enkele stad ons voordeed: ons profileren als culturele hoofdstad als ware de kandidatuur al toegekend. We kiezen voor werk omdat dat thema nergens sterker leeft dan hier in de streek. Zo staan bedrijven te popelen om elkaar te inspireren over hoe ze werkgeluk kunnen versterken. Wij willen tonen hoe cultuur daar een belangrijke rol in kan spelen”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). Van topondernemers tot culturele en sociale organisaties: het initiatief daagt hen uit om hun comfortzone te verlaten en bruggen over sectoren heen te leggen. Door ruimte te geven aan gekke ideeën, sociale experimenten en artistieke benaderingen. Het initiatief zet de kandidatuur van Kortrijk kracht bij. De steden worden in 2024 aangeduid.