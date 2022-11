Kortrijk installeert bijna 2.000 zonnepanelen op verschillende stadsgebouwen: “Eerste centrumstad die aan energiedelen doet”

kortrijkDe stad Kortrijk is begonnen met de plaatsing van 1.968 zonnepanelen op verschillende stadsgebouwen. Het is een van de maatregelen om de energiecrisis het hoofd te bieden. “We doen als eerste centrumstad ook aan energiedelen”, zegt schepen Wouter Allijns (Team Burgemeester). “Energie die we op het ene stadsgebouw te veel opwekken, kunnen we in een ander gebruiken.”

In september lanceerde de stad een 11-puntenplan om energie te besparen. Een van de aankondigingen toen wordt deze week verwezenlijkt: verschillende stadsgebouwen krijgen samen 1.968 zonnepanelen. “We investeren 800.000 euro in hernieuwbare energie”, weet schepen Allijns. “Niet alleen vergroten we hiermee onze energie-onafhankelijkheid, het vermindert ook aanzienlijk de CO²-uitstoot. Deze installaties verlagen de uitstoot van onze stad met 282 ton per jaar. Uiteraard leveren de zonnepanelen ook een hoog financieel rendement. Afhankelijk van de evolutie van de energieprijzen zal de stad de installaties binnen vier tot vijf jaar terugverdiend hebben. Investeringen in groene energie zijn dus ook een ideaal antwoord op de budgettaire uitdagingen die ons worden gesteld.”

Lichtgewichtpanelen

Van de acht installaties die de stad gaat plaatsen, verdienen er twee wat extra aandacht. “De grootste installatie komt op de Lange Munte, waar we 1.070 zonnepanelen installeren. Deze installatie zal energie opwekken die vergelijkbaar is met het verbruik van 140 gezinnen.”

Op OC De Troubadour in Bissegem komen dan weer 160 lichtgewichtpanelen. “Dat zijn moderne panelen die lichter zijn dan de traditionele. Ze hebben slechts een dakbelasting van vijf kilogram per vierkante meter. Dankzij dat lichter gewicht kunnen ze op oudere daken en structuren gelegd worden waarvoor gewone panelen anders te zwaar zouden zijn. Op het dak van De Troubadour, waar we vroeger dus geen zonnepanelen konden leggen, gaan we 160 FLEXpanelen van 375 Wp kleven. Doordat ze gekleefd worden, is er ook geen extra ballast nodig om de zonnepanelen op hun plaats te houden. Dit vernieuwende procedé zal ook toegepast worden op het ontmoetingscentrum in Aalbeke.”

Energiedelen

Kortrijk is ook de eerste centrumstad die aan energiedelen doet. “Van onze 1.968 panelen zal ongeveer de helft van de opgewekte energie (381 MWh) ter plaatse worden verbruikt. De rest (411 MWh) zal via energiedelen over andere stadsgebouwen, waaronder het stadhuis, worden verdeeld. Veel centrumsteden zijn bezig met de voorbereidingen voor dat energiedelen, maar wij zijn de eerste die het effectief doen.”

De zonnepanelen liggen er vrij snel, aangezien ze pas in september werden aangekondigd en er veel vraag is naar zonnepanelen. “We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Enkele maanden geleden stelden we ons energieplan voor en beloofden we tegen eind november al heel wat zonnepanelen op onze stadsgebouwen te leggen. Dat is nu gebeurd. We blijven volop inzetten om onze energieafhankelijkheid verder drastisch te doen dalen.”

