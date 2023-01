Kortrijk houdt voor het eerst sinds corona nieuwjaarsreceptie: van rund over halal tot koosjer hamburgers voor àlle inwoners, ook geluidsarm vuurwerk

KortrijkDe bevolking van Kortrijk is op zaterdag 7 januari van harte welkom op een nieuwjaarsreceptie, aan de verlaagde Leieboorden. Het houden van een volksreceptie met de start van een nieuw jaar is al jaren een traditie. Begin 2021 en begin 2022 kon het niet, door de coronacrisis. Nu mag het weer.

De stad trakteert op de nieuwjaarsreceptie op 3.000 bakjes friet én 3.000 hamburgers. En zoals begin 2020 net voor de coronacrisis al het geval was, wordt er ook nu weer rekening gehouden met de voedingsvoorkeuren van alle Kortrijkzanen, om mensen over nationaliteiten heen te verenigen. Want bij de hamburgers kies je uit rund, kip, halal, veggie, vegan, koosjer... Er zijn ook glucosevrije broodjes. Die gratis hamburgers in alle soorten, als smaakvol bindmiddel, was drie jaar geleden een idee van toenmalig stedelijk regisseur Samenleven Souad Abihi.

60 vaten Bockor

Wie dorst heeft, kan op de receptie ook kiezen uit een reeks gratis drankjes. Want de stad trakteert op 800 bekers soep, 800 bekers glühwein, 60 vaten Bockor pils (ook alcoholvrij, red.), 60 flessen wijn en 100 flessen frisdrank en (spuit)water. De stad zorgt voor twee grote bars met elk zes tapkranen én een snelle bar waar enkel bier en cola te krijgen is. Een gespreide bediening is een must, dat was soms problematisch op eerdere nieuwjaarsrecepties.

Alles wordt opnieuw in herbruikbare bekers en op bordjes geserveerd. Er zijn concreet 15.000 herbruikbare bekers, 4.000 herbruikbare bordjes en 1.000 herbruikbare warmtebekers voorzien. Wie het gebruikte materiaal terugbrengt aan één van de twee inleverpunten, krijgt daar een zakje chips of gadget van de stad voor in ruil. Er wordt ook een mobiel ecoteam ingezet, dat het terrein zal afschuimen op zoek naar weggegooid materiaal. De baruitbating gebeurt door medewerkers van Chiro Stine en van de vereniging Tinekesfeesten uit Heule. Er zijn eveneens twee rolstoeltoegankelijke toiletwagens voorzien, aan de verlaagde Leieboorden.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Er zal, net zoals begin 2020, weer geluidsarm vuurwerk zijn op de verlaagde Leieboorden © Henk Deleu

Als het weer meevalt, worden er minstens 3.000 Kortrijkzanen op de receptie verwacht. De stad raadt aan om met de fiets of te voet te komen. Burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) heet de Kortrijkzanen zaterdagavond rond 18 uur welkom. Niét op de Verzetskaai zoals drie jaar geleden, wél op de Broelkaai.

Optreden

Na het welkomstwoord is er meteen een geluidsarm en diervriendelijk vuurwerk. Gevolgd door een optreden van Morris & Son rond 18.30 uur. Dat is een Kortrijkse coverband van The Doors, met The Voice-kandidaat Roy Silverans. Er is nog meer animatie. Een steltenfotograaf neemt leuke kiekjes en zorgt meteen voor een gratis geprinte herinnering. Kinderen zijn welkom in een glitterbar, om er zich uit te leven met kindergrime en glittertattoos. Ook de Funbus komt, een tot indoor speelparadijs omgebouwde dubbeldekbus. En een ballonplooier zorgt voor een leuk hebbeding, voor de allerkleinste bezoekers van de receptie.

LEES OOK:

