Kortrijk haalt voor het eerst sinds fusie kaap van 78.000 inwoners: “Van brave patisserie-cultuur naar levendige stad geëvolueerd”

De ommekeer begon in 2007, toen Kortrijk op een dieptepunt van 74.589 inwoners zat. “Al zien we pas sinds 2017 een gelijkmatige maar sterkere stijging. Opvallend is dat Kortrijk voorzichtig maar structureel starters aantrekt. We verstaan onder starters late twintigers en vroege dertigers die een definitieve woonstkeuze maken. Het gaat vaak over starters die terugkeren uit steden zoals Gent”, weet Wout Maddens. “Het is opvallend hoe Kortrijk sneller groeit dan de prognoses. Zo lopen we al twee jaar voor op de projectie 2021 (2). Het huidig inwonersaantal komt overeen met het aantal voor 1 januari 2024 in deze projectie. Het federaal planbureau publiceerde recent een globale prognose tot en met 2070 (3). Hier zien we een nog sterke opwaartse groei van de bevolking. Die prognose is wel nog niet beschikbaar op gemeenteniveau.”

Er is nog genoeg ruimte om te wonen in Kortrijk, zo geeft het beleidsplan aan. “Er is bestemmingsmatig nog 250 hectare onbebouwde ruimte om te wonen, al is het helemaal niet de bedoeling al deze ruimte vol te bouwen. Net omdat er nog veel ruimte is, kunnen en moeten we er zorgzaam, selectief en zuinig mee omspringen. Zo zetten we prioritair in op kwalitatieve verdichting van de bebouwde ruimte in plaats van het aansnijden van slecht gelegen onbebouwde ruimte. Reconversiegebieden bieden mooie kansen om drastisch te ontharden, slim te verdichten en extra groene ruimtes te creëren in onze stad”, zegt Wout Maddens.

Enkele voorbeelden van reconversieprojecten zijn de site Blekerij van vier hectare, Loof van vier hectare, Van Marcke van vijftien hectare, de Gassite van twee hectare en de Belgacomsite van 0,5 hectare.

Dat Kortrijk voor Kortrijk als stad kiest om er te wonen, toont volgens Wout Maddens aan dat het aspect ‘stedelijkheid’ gewaardeerd wordt. “Steden zijn de sleutel voor een betere toekomst. De revival van de voorbije jaren is het resultaat van consequente stadsvernieuwing. En Kortrijk maakt naast die stedenbouwkundige transformatie ook een mentale shift mee. Van de brave patisserie-cultuur naar een dynamische ja-cultuur met een doe mentaliteit waar plaats is voor experiment. Kortrijk wordt ervaren als een stad waar meer en meer te beleven valt. Kortrijks is bovendien een compacte stad, klein genoeg om gezellig te zijn en tegelijk groot genoeg om ambitieus te zijn.”

Het stadsbestuur van Team Burgemeester, Vooruit en N-VA gelooft dat Kortrijk tegen 2040 tot 85.000 inwoners kan groeien. “De cocktail van de positieve demografische prognoses, de terugkeer van de ‘jonge stadsbelievers, de aantrekkelijkheid van stadsvernieuwingsprojecten, de roep naar arbeidskrachten, het investeringsklimaat, de culturele ambitie voor ‘Kortrijk Culturele hoofdstad 2030’ sterken ons in die overtuiging”, aldus Maddens.

De groei is geen doel op zich, maar dient het resultaat te zijn van kwaliteit. De stad Kortrijk nodigt in dat kader de bevolking uit naar de voorstelling van de eerste krijtlijnen van een woonplan, dat de ambitie koestert om tegen 2040 de kaap van 85.000 inwoners te halen. Het woondebat, waar de resultaten van een woonstudie worden toegelicht, is op donderdag 23 juni om 19 uur in de stadshal Depart. “Het woonplan maakt ons klaar voor de toekomst en garandeert dat het in onze stad voor iedereen goed wonen is”, aldus Maddens.

