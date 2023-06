Kortrijk haalt kaap van 20.000 UiTPAS houders en ijvert voor tussentarief: “Meer werkende gezinnen financieel duwtje geven”

Kortrijk beleeft vanaf vandaag ‘wildste’ Sinksen ooit: 13 ultieme tips van de feestcoör­di­na­tor

Eindelijk! De Sinksenfeesten beginnen en Kortrijk is klaar om tot 250.000 bezoekers te ontvangen. Met ‘The Far West’ als thema vliegen we er vier dagen in, vanaf vandaag tot en met maandag. “Het is goed voor mijn gemoedsrust dat het weer prima zal zijn. Het zal het volksfeest nog een extra boost geven”, vertelt Giovanni Deltour (40), de nieuwe Sinksen-coördinator. Om door de bomen het bos te zien, neemt hij ons met 13 tips op sleeptouw.