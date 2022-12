Kortrijk en Kuurne behouden minstens tot en met 2023 wekelijkse ophaling van restafval

De stad Kortrijk en de gemeente Kuurne vinden nu namens burgemeesters Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) en Francis Benoit (CD&V) dat te vroeg naar een tweewekelijkse ophaling omschakelen niet aangewezen is. “De Vlaamse regering nam nog geen definitieve beslissing over het Lokaal Materialenplan 2023-2030 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam). Het is voorlopig ook onduidelijk of dit vanaf 2024 een aanbeveling of verplichting wordt. Verder is de uitwerking van een alternatief om de uitgesplitste ophaling van groenten- en fruitafval te organiseren, onvoldoende uitgewerkt.”

De kwestie kwam maandagavond ook aan bod tijdens de gemeenteraad, in het historisch stadhuis in Kortrijk. Oppositiepartij CD&V diende een amendement in. “Want nu geen stappen ondernemen, is de kop in het zand steken”, stelde raadslid Benjamin Vandorpe. “CD&V Kortrijk wil dat Imog samen met de stad de mogelijkheid onderzoekt om het systeem van Kruisem uit te rollen. Met vaste afvalbakken die voorzien zijn van een chip, waardoor de vervuiler betaalt volgens zijn eigen verbruik. De uitdaging is dat Kortrijk, in tegenstelling tot Kruisem, een verstedelijkt gebied is met onder meer flatgebouwen. Waar een degelijke oplossing voor gevonden moet worden. We vragen om de komende twee jaar een studie uit te voeren naar zo’n systeem van vaste bakken, aangepast aan de bezorgdheden van de Kortrijkzanen”, aldus Benjamin Vandorpe.