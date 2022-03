Kortrijk Drumt stoomt zich klaar voor optredens in Portugal en Brazilië: “We hebben onze vrijheid terug, nu meeste coronamaatregelen weg zijn”

Een delegatie van Kortrijk Drumt bezocht recent Alexei Leão. De organisator van het drumspektakel Orquestra de Baterias in Florianópolis in Brazilië woont met zijn vrouw Priscila Bilck in Portugal. “We hebben een fantastische klik, we zijn overeengekomen dat Alexei en zijn echtgenote naar Kortrijk komen om er op zaterdag 3 september 2022 onze Kortrijk Drumt By Night bij te wonen. Alexei zal er zingen, bij enkele nummers. Er gaan zeker tweehonderd drummers spelen op Kortrijk Drumt By Night. We koppelen er ook een vuur- en lasershow aan, het zal indrukwekkend zijn. En we proberen om Golden Earring-drummer Cesar Zuiderwijk, ik kreeg nog les van de man, naar Kortrijk te halen”, zegt meester-drummer Gino Kesteloot van Drumsessies Gino Kesteloot uit Heule.

Er is met Alexei Leão ook overeengekomen om in juni of juli 2023 samen met lokale drummers een Kortrijk Drumt te brengen in Setúbal in Portugal en in augustus 2023 met Kortrijk Drumt het spektakel Orquastra de Baterias in Florianópolis in Brazilië te versterken, goed daar voor een kleine duizend drummers. “Het zijn echt schitterende mensen om mee samen te werken”, vertelt Gino Kesteloot.

Volledig scherm Een delegatie van Kortrijk Drumt, toen ze recent Brazilianen Alexei Leão en Priscila Bilck bezochten in Setúbal in Portugal © Kortrijk Drumt

Opener festival Alcatraz

Gino Kesteloot heeft nog nieuws, want Kortrijk Drumt mag op donderdag 11 augustus 2022 metalfestival Alcatraz openen, op de festivalweide op Hoog Kortrijk. Staan verder al vast: een Kortrijk Drumt op de ‘Reuzendrum’ in Nieuwpoort op zaterdag 9 juli 2022 en een Kortrijk Drumt tijdens de nationale feestdag op donderdag 21 juli 2022 in het Warandepark in Brussel. Of hoe alles weer op gang komt, nu de coronamaatregelen bijna allemaal verdwenen zijn. “Het kriebelt om de wereld te zien met Kortrijk Drumt, we spreken via contacten verschillende landen aan en proberen om elk jaar tenminste één land te bezoeken met Kortrijk Drumt. De goesting is groot, we hebben onze vrijheid terug. Hopelijk stopt de oorlog in Oekraïne nu wel snel”, zegt Gino Kesteloot.

Kortrijk Drumt, hoofdsponsors van het initiatief zijn accountants- en auditkantoor Vandelanotte en fabrikant van waterverzachters en ontkalkers Aqua Service, is ook nog op zoek naar nieuwe sponsors. “We zetten ons sponsors altijd met plezier in de kijker. Zo rijden we volgend jaar zeker met een oplegger van Aqua Service naar Setúbal in Portugal, als we er optreden”, besluit Gino Kesteloot.