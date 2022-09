Kortrijk doet het licht (deels) uit, zet verwarming lager en schrapt ijspiste: maatregelen betekenen besparing van 5,1 miljoen euro

Kortrijk Kortrijk onderzoekt totaal vrachtver­bod in binnenstad, tijdens in- en uitgaan van scholen

Minister Peeters kondigde woensdag een studie aan om na te gaan of en hoe je in Kortrijk tegen 2025 uitlaatgassen van vracht- en bestelwagens uit de stadskern kan weren. En deze keer gaat het nog veel verder. “Ik wil zo ook een antwoord kunnen geven op de vraag of een vrachtwagenverbod binnen de ring rond Kortrijk (R8) mogelijk is tijdens het in- en uitgaan van de scholen en wat de gevolgen daarvan zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).

15 september