Kortrijk digitaliseert tegen eind 2023 parkeerkaarten voor personen met beperking, om fraude tegen te gaan

Het project helpt tegen bedrog en is nodig. Zo werden er in 2022 tot nu toe 190 GAS-boetes van 116 euro uitgeschreven voor fraude met niet teruggestuurde of kopieën van kaarten in Kortrijk. Dat waren dus wagens die onterecht op een parkeerplaats voor personen met een beperking stonden. Waar de doelgroep die er wel recht op heeft de dupe van is. Het doel van de app is om officiële houders van parkeerkaarten te koppelen aan nummerplaten van voertuigen waar gebruikers mee parkeren. En zo alles in een centrale database te plaatsen.