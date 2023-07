Kortrijk Congé: buurtbibliotheken dicht tot en met 15 augustus

Leukste springkas­te­len­fes­ti­val van België komt weer naar Rollofees­ten

Het is nog een maandje wachten tot de volgende Rollie’s Rollofeesten, eind augustus. Nu al is bekend dat met The Big Bounce het leukste springkastelenfestival van België weer naar Rollegem komt. Waar je op zaterdag 26 augustus vanaf 14 uur dolle pret voor het hele gezin beleeft.