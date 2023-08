Kortrijk bouwt ‘autogevangenis’ voor patsers: “We hebben tot nu al twee wagens één maand in beslag genomen”

De stad Kortrijk is het patsergedrag van sommige bestuurders beu. Voortaan kunnen de auto’s van bestuurders die gevaarlijk asociaal en ongepast rijgedrag vertonen in beslag genomen worden. Die auto’s worden dan voor een bepaalde periode in een kooi geplaatst in de ondergrondse parking van de Veemarkt. “Dit heeft meer effect dan een boete of een rijverbod.”

Dat auto’s van bestuurders die dergelijk gevaarlijk en storend patsergedrag vertonen bestuurlijk in beslag kunnen genomen worden, is geen unicum. Wel uniek is de plaats waar die auto’s tijdelijk gestald worden. Namelijk op verdieping -6 van de ondergrondse parking op de Veemarkt. Daar is een kooi geïnstalleerd waar plaats is voor maximum 8 auto’s.

Zo’n bestuurlij­ke inbeslagna­me doen we natuurlijk enkel bij de zwaarste gevallen Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester), Burgemeester van Kortrijk

“Het is een puur praktische oplossing”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. “De auto’s staan hier op een overdekte plaats en worden niet blootgesteld aan weer en wind. Bovendien vermijden we hiermee stallingskosten, staan de auto’s achter slot en grendel en is er camerabewaking.” Bezoekers van de parking kunnen als ze willen de in beslag genomen auto’s gaan bekijken. “Dat klopt, maar het is niet zo dat hier veel passage is, hé. We staan op verdieping -6 van een ondergrondse parking.”

Volledig scherm Burgemeester Ruth Vandenberghe en Devid Camerlynck, hoofdcommissaris / Afdelingshoofd Verkeerspolitie bij de politiezone Vlas. © Maxime Petit

In de kooi in de ondergrondse parking werden ondertussen al eens twee auto’s geplaatst, telkens voor één maand. “Zo werd net voor de zomer een auto in beslag genomen van een bestuurder die op een zondagnamiddag in de Stationsstraat twee geparkeerde auto’s had geramd”, zegt afdelingshoofd Verkeerspolitie Devid Camerlynck van de politiezone Vlas. “Uit de camerabeelden bleek dat hij aan een totaal ongepaste snelheid door het stadscentrum scheurde. Bovendien werd een jaar eerder al eens een melding gemaakt van patsergedrag met dezelfde wagen.”

Maximum zes maanden

En dus werd een dossier overgemaakt aan de burgemeester die besliste om de auto voor één maand in beslag te nemen. “Voor dit soort asociale, roekeloze patsers zonder moreel besef is in onze stad geen plaats”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. “Naast een boete en het intrekken van hun rijbewijs, nemen we nu ook hun auto een tijdje af. Dat doen we voor minimum één maand en maximum voor zes maanden. Dat heeft meestal ook meer effect dan een boete of een rijverbod.”

Volledig scherm De kooi van de ondergrondse parking op de Veemarkt waar in beslag genomen auto’s komen te staan. © Maxime Petit

Met bestuurlijke maatregelen, altijd genomen door de burgemeester, kan de stad in bepaalde situaties sneller op de bal spelen. “We merken dat dat zijn vruchten afwerpt”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. “Denk maar aan het busverbod dat we oplegden in april.” Toen werd een busverbod opgelegd aan een 19-jarige busreiziger die de chauffeur pestte en in zijn gezicht sloeg. “Het probleem is meteen voor een periode opgelost. Wanneer de periode is afgelopen, zijn de meesten ook tot inzicht gekomen. Zo komen de patsers van wie hun wagen wordt in beslag genomen ook bij mij langs op gesprek.” Voor het in beslag nemen van de auto maakt het bovendien niet uit of de bestuurder eigenaar is van het voertuig of niet.

Volledig scherm Een van de auto's van bestuurders die in de kooi van de ondergrondse parking onder de Veemarkt staat. © Maxime Petit

De bestuurlijke inbeslagname staat los van een gerechtelijke veroordeling. Dat volgt pas na een onderzoek en wanneer de zaak ook effectief voor de rechtbank verschijnt. Gevaarlijk en roekeloos rijgedrag kan je altijd melden via de telefoonnummers 1701 en 101.

