Kortrijk bedankt de 650 kinderbegeleiders in de stad: “Opvangcapaciteit is gevoelig gestegen in Kortrijk, maar de nood blijft hoog”

Opvangplaatsen

Vlaanderen streeft naar 50 opvangplaatsen per 100 kinderen (baby’s en peuters). “In de voorbije beleidsperiode zijn we erin geslaagd deze norm te behalen. We evolueerden in Kortrijk van 46,9% in 2014 naar 51,9% in 2018. In het bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen stelden we een hogere Kortrijk-norm van 60% voorop. Deze norm hebben we op vandaag zo goed als bereikt, want momenteel zijn er in Kortrijk 59 plaatsen per 100 kinderen. Concreet gaat het om 1.376 plaatsen voor 2.331 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Dit is een stevig resultaat op een kleine tien jaar tijd. Kortrijk is op dit vlak nu de vierde beste centrumstad in Vlaanderen”