Kortrijk baadt in tropische vibes tijdens Braderie Tropical

Binnen twee weken is het zover: van 24 tot 26 juni kunnen shoppers vanuit Kortrijk en omstreken gezellig komen winkelen in het hartje van de stad tijdens de jaarlijkse braderie. Tijdens ‘Braderie Tropical’ kan je koopjes doen, maar er is ook straatanimatie en muziek in tropische sferen.

Gezellig shoppen, genieten van een hapje en een drankje en eventueel zelfs meedoen aan een van de verschillende workshops? Het kan tijdens de jaarlijkse zomerbraderie in het centrum van de stad Kortrijk. Tijdens de driedaagse braderie van vrijdag 24 tot zondag 26 juni is er heel wat te beleven in de verschillende winkelstraten.

Tropische bestemming

Dit jaar koos de stad voor een thema dat tropische vibes naar Kortrijk moet halen met ‘Braderie Tropical’. “Vrijdag komt er een Mexicaanse mariachiband optreden, zaterdag staat een Braziliaanse percussieband op het programma, en zondag is er een wandelende zomeract met Hawaiislingers”, vertelt Mathieu Dhantschotter, eventcoördinator bij Stad Kortrijk. “Elke dag staat er wel een andere tropische bestemming in de kijker.”

Tijdens het hele weekend kan je de tropische sfeer opsnuiven, langs kraampjes flaneren en koopjes scoren, maar elke dag staat er ook andere straatanimatie op het programma. Op vrijdag treedt ‘Mariachi Los Tarascos’ op doorheen hen centrum van Kortrijk, en dat tussen 14 en 17 uur. Het Schouwburgplein wordt vrijdag omgetoverd tot Apéro Velcro, een bar met dj en foodtrucks van 17 uur tot middernacht. Voor de kleinsten is er een heel weekend kermis met springkastelen en kindergrime op de Grote Markt.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Mariachi Los Tarascos treedt vrijdag op tijdens de braderie in Kortrijk. © rv

Workshops

Ook zaterdag staan er zuiderse optredens op het programma van Musica Mobilé, Los del Sol en James & Fabienne op het Schouwburgplein. Op hetzelfde plein zijn er doorlopend workshops van 13 tot 18 uur van ‘De Stroate’: denk aan breakdance, pimp your T-shirt of dansen. Op het Overbekeplein is er van 15 tot 23 uur een Krtrk Bazaar, waar je kennismaakt met lokaal, creatief talent. Van 9 tot 19 uur vindt in de OLV-straat een tweedehandsmarkt plaats.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Op 24, 25 en 26 juni is er weer braderie in Kortrijk. © Henk Deleu

Koopzondag

Kan je er op vrijdag of zaterdag niet bijzijn? Niet getreurd: zondag 26 juni is immers een koopzondag, waarbij alle centrumhandelaars in Kortrijk geopend zijn. Doorlopend is er een wandelende zomeract met Hawaiislingers, en stadsartiest Aidra uit Ecuador treedt op aan Grote Kring van 15 tot 17 uur. Op het Sint-Amandsplein is er van 08.30 tot 13.30 uur een zondagmatinée aan Overleie, en op het Schouwburgplein viert de Gezinsbond zijn 100-jarige jubileum van 12 tot 22 uur.

“Iedereen is welkom op de braderie, er zijn activiteiten voor de allerkleinsten maar ook voor twintigers die vrijdagavond een feestje willen bouwen en volwassenen die willen komen shoppen of genieten van een optreden. Alle activiteiten zijn gratis, reserveren is niet nodig”, besluit Mathieu Dhantschotter.

Volledig scherm Op 24, 25 en 26 juni vindt de braderie in Kortrijk plaats. © rv